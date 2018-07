Michel onderneemt nieuwe poging om te landen

Vooral de N-VA twijfelt nog aan een federaal akkoord over onder meer de begroting en de arbeidsdeal.

Sinds 18 uur zitten de federale topministers opnieuw samen over de begroting, de arbeidsdeal en een reeks anders dossiers, zoals het toelaten van een vierde speler op de telecommarkt. Indien mogelijk zal premier Charles Michel (MR) proberen te landen, al is niet iedereen ervan overtuigd dat zo'n landing haalbaar is.

Hoewel er 'pas een akkoord is als er over alles een akkoord is', is overeenstemming over heel wat deelelementen. Er liggen zo'n 25 maatregelen voor de arbeidsdeal op tafel, waarmee de regering openstaande vacatures sneller wil invullen. Er is een doorbraak over de beursgang van Belfius en de daaraan gekoppelde oplossing voor de Arco-coöperanten.

Ook is het min of meer duidelijk hoe de regering de 2,6 miljard euro wil vinden die volgens de experts van het Monitoringcomité nodig zijn om de begroting van 2019 op koers richting een evenwicht te houden.

Zo wordt de inspanning met een miljard euro verkleind door opbrengsten of besparingen in rekening te brengen waarvan de regering vindt dat de begrotingsexperts die vergeten zijn. Terugverdieneffecten van de arbeidsdeal moeten zo'n half miljard in het laatje brengen, de opgedreven strijd tegen de fiscale en sociale fraude nog eens 250 miljoen. Voor het overige miljard wordt grotendeels gerekend op eerder aangekondigde besparingen.

Twijfel bij N-VA

Toch is de zaak nog niet beklonken. Vooral de N-VA twijfelt nog aan een globaal akkoord. Voor de partij gaat de arbeidsdeal vooralsnog niet ver genoeg. In die deal wordt vooral ingezet op een steviger activeringsbeleid en een reeks aanmoedigingen voor werkzoekenden om aan de slag te gaan.

Bedrijven krijgen bijvoorbeeld de mogelijkheid om nieuwe werknemers een belastingvrije premie van 1.000 euro te geven. Ook wordt nagedacht om de werkloosheidsuitkeringen eerst te verhogen om ze nadien sneller dan nu te laten dalen in de tijd.

De N-VA en Open VLD maakten de voorbije weken evenwel duidelijker dat ze meer willen. Beide partijen legden de inperking van de werkloosheidsuitkeringen in de tijd en de onmiddellijke afschaffing van het brugpensioen op tafel.

Vooral de N-VA blijft dat punt maken, want Open VLD ziet in dat coalitiepartners CD&V en MR nooit met die voorstellen zullen instemmen. Daarenboven heeft Open VLD-vicepremier Alexander De Croo van het toelaten van een vierde speler op de telecommarkt - wat moet leiden tot lagere gsm-tarieven - zijn prioriteit gemaakt.

F-16's van tafel

Michel leek even van plan te zijn om de vervanging van de F-16-toestellen op tafel te leggen in een poging zo de N-VA te paaien. De Vlaams-nationalisten maakten evenwel duidelijk dat zij zich bij een eventuele doorbraak in dat dossier niet soepeler zouden opstellen over de arbeidsdeal, waarvoor er volgens een regeringsbron nu geen beslissing zal worden genomen over nieuwe gevechtsvliegtuigen.