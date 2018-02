Michel vraagt uitzondering op begrotingsnormen voor investeringen

Premier Charles Michel (MR) gaat aan de Europese Commissie vragen of hij voor 2 miljard euro mag afwijken van de begrotingsafspraken.

Dat verklaarde de eerste minister woensdag in de Kamer. Hij gaf er een stand van zaken over het Investeringspact , een bundeling van grote publieke en private investeringsplannen voor ons land.

De bedoeling van het Investeringspact is om het tanende investeringsniveau in ons land weer op peil te brengen. Tegen 2030 wil Michel 60 miljard euro aan investeringen mobiliseren. Daarbij wordt gemikt op investeringen in digitale technologie, mobiliteit, energie, veiligheid en gezondheidszorg.