Michel werkt aan doorstart met linkse steun

Premier Charles Michel (MR) wil een grote politieke deal sluiten, zodat de minderheidsregering in lopende zaken met de steun van de linkse oppositie dringende beslissingen kan nemen.

Michel broedt op een doorstart van zijn regering omdat enkele dossiers zich opdringen en het nog even zal duren voor er een nieuwe federale regering is. Tegen midden oktober verwacht de Europese Commissie al een begroting voor 2020, met maatregelen om het tekort van 10 miljard euro weg te werken. België moet een Europees commissaris aanduiden. En er moet een nieuwe premier worden gezocht, want begin december vertrekt Michel naar de Europese Raad, die hij zal voorzitten.

De premier lijkt terug te grijpen naar de plannen van december vorig jaar, na het vertrek van de N-VA. Michel wilde toen met de steun van Elio Di Rupo (PS) een werkbare meerderheid in het parlement opzetten. Dat lukte niet, omdat Open VLD niet klaar was voor linkse steun in lopende zaken.

Dewael-coalitie

Michel wil het opnieuw proberen, bevestigen meerdere bronnen aan De Tijd. Ondertussen is in het parlement met de steun van de socialisten en de groenen een meerderheid gevonden om Patrick Dewael (Open VLD) in het zadel te hijsen als tijdelijk Kamervoorzitter. Er is zelfs sprake van de ‘Dewael-coalitie’, zonder de N-VA en Vlaams Belang.

De premier wil de Wetstraat 16 gebruiken als pasmunt om een deal te sluiten. De Franstalige liberalen willen Didier Reynders graag naar de Europese Commissie sturen. In ruil zou de Wetstraat 16 dan voor een andere partij zijn. De naam van Wouter Beke valt. Een ander scenario is dat Reynders doorschuift naar de Wetstraat 16, en het Europees commissariaat naar CD&V gaat. Dan komt Kris Peeters in beeld.

De Franstalige liberalen kijken in de eerste plaats naar CD&V, omdat die partij een sleutelfunctie bekleedt. Als CD&V zich loskoppelt van de N-VA, wordt een coalitie mogelijk waarvan de liberalen en de socialisten de paarse as vormen.

'Outplacementbureau'

Bij de N-VA zien ze met lede ogen aan hoe Michel weer aan het manoeuvreren is. ‘Het is stuitend dat de ontslagnemende regering in België sinds december bijna niets meer doet, maar Europees haar zin doet en zich vooral bezighoudt met de mooie postjes te verdelen’, hekelt Theo Francken (N-VA). ‘De restregering is een outplacementbureau aan het worden. Het lijkt wel de vlucht uit Saigon’, klinkt het al even fel op het N-VA-hoofdkwartier.