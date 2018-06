Michel wil met 30 maatregelen meer mensen aan de slag

De federale regering en de deelstaten bespreken vandaag 30 maatregelen waarmee ze meer mensen willen activeren op de arbeidsmarkt. De N-VA en Open VLD vrezen voor een sof, maar premier Charles Michel (MR) ziet dat anders.

Met een arbeidsdeal, die hij nog voor de start van de zomervakantie hoopt rond te krijgen, wil premier Charles Michel wat doen aan de krapte op onze arbeidsmarkt. Hoewel in ons land in vergelijking met de buurlanden niet zo veel mensen werken, vinden bedrijven nauwelijks geschikte kandidaten voor hun openstaande vacatures. Om zo veel mogelijk mensen aan het werk te krijgen legt Michel vandaag 30 voorstellen op tafel van het Overlegcomité, waarin zowel de federale als deelstaatregeringen zetelen.

N-VA en Open VLD pleiten voor het inperken van de werkloosheidsuitkeringen in de tijd. Ook zijn ze een voorstander van het verder inperken van het brugpensioen. Maar die maatregelen staan helemaal niet op de lijst die vandaag voorligt.

Het gaat over hervormingen waarvoor de deelstaten vragende partij zijn omdat ze aansluiten op hun beleid, maar die ze zelf niet kunnen doorvoeren omdat ze de bevoegdheid niet hebben. Denk aan het minder zwaar of zelfs niet belasten van premies voor opleidingen of stages en het inzetten op de mobiliteit van werknemers tussen de deelstaten.

Daarnaast liggen strengere regels voor het activeren van werkzoekenden op tafel. De begeleiding naar werk is een bevoegdheid van de deelstaten, maar het regelende kader is een federale materie. Daardoor zijn beide niet altijd goed op elkaar afgestemd. Om daar verbetering in te brengen ligt het voorstel op tafel om een werknemer te verplichten zich meteen na zijn ontslag aan te melden bij de Vlaamse arbeidsbemiddelingsdienst VDAB in plaats van op het eind van zijn opzegtermijn.

'Niet ambitieus genoeg'

Bij de N-VA en Open VLD is evenwel te horen dat ze de lijst niet ambitieus genoeg vinden. Van hun oorspronkelijke voorstellen - elke partij mocht zijn wensen doorgeven - is weinig terug te vinden. Beide partijen pleiten voor het inperken van de werkloosheidsuitkeringen in de tijd. Ze geloven dat werkzoekenden meer inspanningen zullen doen om een baan te vinden als ze hun uitkering dreigen te verliezen. Ook zijn ze een voorstander van het verder inperken van het brugpensioen. Maar die maatregelen staan helemaal niet op de lijst die vandaag voorligt.

De arbeidsdeal wordt geen lege doos. De maatregelen moeten er echt toe leiden dat meer mensen aan de slag gaan. Regeringsbron

Volgens Michel hoeft dat niet te betekenen dat zulke maatregelen zijn uitgesloten. De premier schaakt op verschillende borden tegelijk. Naast de hervormingen die hij met de deelstaten bespreekt, wil hij in de federale regering nog tot aparte maatregelen komen om zo veel mogelijk mensen aan het werk te krijgen. Daarover zal hij de komende weken met elke partij afzonderlijk overleg plegen, heeft hij zijn coalitiepartners verzekerd.

'Straatprotest niet aanwakkeren'

De kans lijkt evenwel klein dat de aparte besprekingen leiden tot het inperken van de werkloosheidsuitkeringen in de tijd of een strenger brugpensioen. Coalitiepartner CD&V, maar ook Michels liberale MR, zit daar niet op te wachten. ‘We keuren geen maatregelen goed die we tijdens de regeringsonderhandelingen hebben afgeblokt’, is bij de christendemocraten te horen. ‘We gaan het straatprotest geen nieuw leven inblazen.’

We keuren geen maatregelen goed die we tijdens de regeringsonderhandelingen hebben afgeblokt. We gaan het straatprotest geen nieuw leven inblazen. Bron CD&V

Toch klinkt het in de entourage van Michel dat de premier tot een ambitieus hervormingsprogramma wil komen. ‘Een lege doos wordt het zeker niet. De maatregelen moeten er echt toe leiden dat meer mensen aan de slag gaan’, klinkt het. Er wordt verwezen naar de taxshift en het Zomerakkoord, waarin onder meer de hervorming van de vennootschapsbelasting werd opgenomen. ‘Ook toen geloofde niemand ons, maar we zijn er wel in geslaagd grote hervormingspakketten door te voeren.’

Laatste grote stap

De timing van zijn plannen moet Michel helpen om nog een laatste grote stap te zetten. In de zomer buigt de regering zich ook over de begroting van 2019, waarvoor de ministers zo’n 3,7 miljard euro moeten vinden om ze op koers te houden. Als arbeidsmarkthervormingen ertoe kunnen bijdragen dat het tekort verkleint, is dat mooi meegenomen.

Zo willen sommige regeringsleden de werkloosheidsuitkeringen sneller laten dalen. Nu is het al zo dat de uitkering afneemt naarmate iemand langer werkloos is. Die maatregel is minder beladen dan het inperken van de uitkeringen in de tijd, kan werklozen toch aanzetten om harder naar werk te zoeken en kan de begroting geld opleveren. De vraag is of de regering kort voor de gemeenteraadsverkiezingen nog zulke stappen durft te zetten.