Militairen niet tevreden met regeling zware beroepen

Minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine gaat met de sociale partners onderhandelen over de nieuwe regeling. De regering raakte het vrijdag eens over het kader voor die gesprekken.

Wie een zwaar beroep uitoefent, kan vroeger met pensioen of zal een hoger pensioen krijgen. De criteria worden: fysiek zwaar werk, een belastende werkorganisatie of gevaarlijk werk. Stress kan in rekening worden gebracht als verzwarend criterium. Op elke periode waarin iemand een zwaar beroep heeft uitgeoefend, worden coëfficiënten (1,05 , 1,10 of 1,15) toegepast.