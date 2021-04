Militairen verdwijnen uit treinstations en luchthavens

Na zes jaar van militaire patrouilles in het kader van de operatie Vigilant Guardian neemt de politie de bewakingsopdrachten in de treinstations en de luchthaven van Zaventem over. Dat melden minister van Defensie Ludivine Dedonder (PS) en haar collega van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) in een gezamenlijk persbericht.

Sinds 1 december 2020 neemt de politie in verschillende fases die taken weer over. Na de luchthaven van Gosselies en de Europese instellingen op 1 februari is het op 1 april de beurt aan de andere luchthavens en de metro- en treinstations. Ook de militaire patrouilles in het centraal station van Antwerpen worden stopgezet. Later dit jaar volgen dan nog een aantal ambassades en andere instellingen.