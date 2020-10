Miljoenen coronasneltests op komst

Het Federaal Geneesmiddelenagentschap heeft de bedrijven Abbott, AMEDA Labordiagnostik, Biosynex, Nal von Minden en Surescreen gekozen om miljoenen corona-sneltests te leveren.

Vlaanderen besliste vrijdag vier miljoen snelle coronatests te kopen. Daar is een budget van 15 à 30 miljoen euro voor uitgetrokken. Het eerste half miljoen tests dat de federale overheid besteld heeft, zou er volgende week zijn. Ze betaalt 2,86 miljoen euro voor vijf keer 100.000 tests via de bedrijven Abbott, AMEDA Labordiagnostik, Biosynex, Nal von Minden en Surescreen. Premier Alexander De Croo (Open VLD) gaf in het parlement aan dat federaal in een eerste fase op vijf miljoen tests mikt.

Minder gevoelig

De snelle antigeentests zijn een aanvulling op de PCR-tests, die momenteel gebruikt worden. De antigeentests zijn minder gevoelig dan de PCR-tests, waardoor ze positieve gevallen kunnen missen. Maar ze geven wel aan of iemand besmettelijk is, terwijl PCR-tests enkel aantonen dat iemand besmet is. Een ander voordeel is dat geen labo nodig is voor de sneltests, al moeten ze door gespecialiseerd zorgpersoneel worden uitgevoerd. Een sneltest werkt als een zwangerschapstest, met een resultaat binnen 15 minuten, na een uitstrijkje met een neus- of keelwisser.

Sneltests geven hen veel sneller een statusupdate over wie besmet is. Zo moeten niet meteen enkele of alle medewerkers in quarantaine gaan.

De sneltests kunnen helpen de labo's te ontlasten. Die kunnen ongeveer 65.000 PCR-tests aan, terwijl dagelijks ruim 70.000 worden afgenomen. Dat leidde tot zulke vertragingen dat de hele teststrategie werd bijgesteld om alle tests te kunnen verwerken.

Het Federaal Geneesmiddelenagentschap (FAGG) coördineert de bestellingen. Vlaanderen wil ze midden november inzetten en bedrijven en scholen staan te springen om ze te gebruiken. Sneltests geven hen veel sneller een statusupdate over wie besmet is. Zo moeten niet meteen enkele of alle medewerkers in quarantaine gaan. Her en der worden ze al gebruikt, maar experts twijfelen over de beste strategie. Een werkgroep onder leiding van professor Herman Goossens onderzoekt waar en voor wie ze het best ingezet worden. De eerste vergadering woensdag bracht geen uitsluitsel.

Advies

De Risk Assessment Group (RAG), een vehikel dat de overheid assisteert in de gezondheidscrisis, bracht op 12 oktober een advies uit dat de contouren van zo'n strategie schetst. De RAG ziet de sneltest als een veelbelovende aanvulling op de PCR-test, zij het eerder in scholen en bedrijven.

'Op plaatsen met veel kwetsbare mensen is er een risico dat je een besmettelijk persoon mist, wat een potentiële tijdbom is', zei Paul Pardon, lid van de taskforce, deze week aan De Tijd. Ook bij een andere methode, de speekseltest, is voorbehoud gepast. 'Het gebruik wordt alleen aanbevolen bij herhaaldelijke, minstens wekelijkse screening bij volwassenen zonder symptomen, zoals het personeel in woon-zorgcentra.' De experts schetsen in het advies een tiental situaties of patiënten en welke test het best wordt gebruikt, met eventuele alternatieven.