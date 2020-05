Minder dan 1.000 Covid-19-patiënten in ziekenhuis

De afgelopen 24 uur zijn 27 mensen opgenomen in het ziekenhuis met Covid-19, de ziekte die het coronavirus veroorzaakt. Dat meldt Sciensano, het wetenschappelijk instituut dat de overheid bijstaat in de gezondheidscrisis.

Omdat tegelijk 109 mensen het ziekenhuis hebben verlaten, liggen nu nog 937 mensen in een ziekenhuisbed. Voor het eerst sinds 21 maart - en het begin van de epidemie - zakt het aantal bezette bedden onder de grens van 1.000. Het zevendaags gemiddelde neemt af met 6 procent per dag.

Nieuwe besmettingen

Daarom wordt het volgens Van Gucht belangrijk binnen te blijven of de koelte op te zoeken. 'Maar let wel op dat het buiten niet tot samenscholingen komt.'

Op de afdelingen intensieve zorg zakt het aantal patiënten onder de grens van 200. Daar liggen nu nog 187 mensen, 22 minder dan donderdag. Daarvan worden 90 mensen beademd.

Er zijn ook 212 nieuwe besmettingen vastgesteld. Dat is minder dan donderdag. Toen werden 257 nieuwe gevallen gemeld. De trend van de voorbije week blijft dalend en neemt af met 3 procent per dag. Opvallend is voorts dat slechts 1,2 procent van alle uitgevoerde tests, 212 op 18.072, positief uitviel. Het zet extra in de verf dat de epidemie onder controle is.

Minder goed nieuws is dat in de afgelopen 24 uur opnieuw 42 doden door het nieuwe coronavirus zijn gemeld, tegenover 31 donderdag. De ziekenhuizen rapporteerden 17 overlijdens, de rusthuizen 20. De trend neemt af met 3 procent per dag de voorbije week.

Early warning

Een extra reden voor optimisme is dat ook het early warning systeem geen alarm slaat. Omdat het tot een tweetal weken kan duren voor Covid-19 zich door ziekte in het lichaam manifesteert, proberen de virologen mogelijke opflakkeringen te detecteren via de realtime afwezigheidsstatistieken van 83.000 ambtenaren en het aantal griepconsultaties bij de huisdokters. Beide zijn perfect normaal voor de tijd van het jaar.

De statistieken geven een nieuwe boost voor de verdere versoepeling van de economie en het leven. De politiek en virologen bekijken om tegen 8 juni te beginnen met de heropening van de horeca, het toerisme, cultuur en events.