Minder dan 2000 coronapatiënten in ziekenhuizen

In afwachting van de Omikron-piek is het aantal covid-patiënten in de Belgische ziekenhuizen onder de 2.000 gezakt. Zowel de cultuur-, bowling- als kartingsector daagt het coronabeleid ondertussen uit.

De Belgische ziekenhuizen tellen voor het eerst sinds begin november weer minder dan 2000 covid-patiënten, bijna de helft minder dan de piek van eerder deze maand. Het gaat nu om 1.946 mensen. Dat blijkt uit voorlopige cijfers van gezondheidsinstituut Sciensano, meegedeeld door het kabinet van minster van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke.

Ook het aantal patiënten op intensieve zorgen neemt af. Op kerstavond lagen nog 651 mensen op intensive care, op kerstmis zakte dat aantal naar 640 en zondag naar 632. Het positiviteitspercentage is gedaald naar 10,81 procent, wat nog altijd twee keer de alarmdrempel van de Wereldgezondheidsorganisatie is.

Stilte voor de storm

Het gaat zo goed als zeker om de stilte voor de storm. In Frankrijk werden afgelopen weekend meer dan honderd duizend besmettingen per dag opgetekend, een record dat zelfs in maart 2020 niet sneuvelde. President Emmanuel Macron evalueert de toestand opnieuw later maandag. In het Verenigd Koninkrijk is de kaap van honderd duizend besmettingen per dag vrijdag al genomen.

Volgens het kabinet-Vandenbroucke geeft het dalende cijfer over de Belgische besmettingen mogelijk een vertekend beeld omwille van de kerstdagen. Experten verwachten dat de besmettingen de komende dagen weer gaan stijgen door de besmettelijke omikron-variant.

Bowling en cultuur

Die variant is naar verwachting afgelopen weekend dominant geworden in België. Het maakt dat de politieke wereld woensdag al schakelde in de strijd tegen de omikron-golf, terwijl de druk op de ziekenhuizen nog even afneemt.

Dat leidde afgelopen weekend tot protest van de cultuurwereld, die naar de Raad van State trekt, uit protest tegen de sluiting die maandag in gaat. Ook de bowlingzaken trekken nu om die reden naar de Raad van State.

Sommige uitbaters van cinema's, karting en bowlingzaken lieten al weten gewoon open te blijven, uit burgerlijke ongehoorzaamheid. Federaal minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V), gaf dit weekend instructie aan de gouverneurs om de coronamaatregelen wel degelijk te laten naleven.

Verplichte prik

Ondertussen wordt in de Wetstraat gedacht aan strengere maatregelen op ander vlak. In de strijd tegen Omikron gaf premier Alexander De Croo in een interview met De Zondag afgelopen weekend het signaal dat hij een minder koele minnaar van de verplichte vaccinatie aan het worden is.