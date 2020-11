Minimumpensioenen ambtenaren 7 procent omhoog

Vandaag is er een groep van zowat 25.000 ambtenaren die onder dat minimum vallen. Het gaat bijvoorbeeld om archiefmedewerkers, bodes, technische medewerkers of chauffeurs. Die minimumpensioenen worden tegen 2024 opgetrokken tot boven 1.500 euro. Gemiddeld bedraagt de stijging 7 procent na een loopbaan van 45 jaar.

Concreet stijgt het minimumpensioen van een alleenstaande federale ambtenaar van 1.393 bruto naar 1.585 euro bruto tegen 2024. Het overlevingspensioen (van weduwen en weduwnaars) kent de grootste stijging: met 347 euro, van 1.214 euro naar 1.561 euro bruto per maand. Voor gehuwden gaat het om een stijging van 1.741 euro naar 1.979 euro bruto per maand tegen 2024. Dat laatste is wel te verdelen over twee personen.