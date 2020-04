Minister Beke schiet bezoekrecht rusthuizen af

Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) kant zich opvalleng genoeg tegen de beslissing om beperkt bezoekrecht toe te laten in de rusthuizen. Dat besluit is nochtans mee genomen door Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA).

'Bezoek aan woonzorgcentra en andere voorzieningen moet heel doordacht gebeuren. Laat ons daarom die beslissing uitstellen en goed voorbereiden. In overleg. Te belangrijk om snel-snel te doen.'

Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) kant zich op twitter tegen een maatregel die woensdag mee genomen werd door zijn eigen minister-president Jan Jambon (N-VA-). Diens partijgenote en minister Zuhal Demir laat weten dat ze het bezoekrecht een slecht idee vindt.

Wat prompt weer een Twitter-reactie uitlokte van Jambon. Die liet in een directe reactie op Beke verstaan 'de volgende dagen met de zorgsector te bekijken op welke manier en binnen welke termijn we bezoek in woonzorgcentra kunnen toelaten'.

Vicepremier Alexander De Croo (Open VLD) reageerde in het VRT-programma De Afspraak verrast na een live boze tussenkomst van Margot Cloet, de topvrouw van de grootste Vlaamse zorgkoepel Zorgnet-Icuro, over gebrek aan overleg. De Croo liet net als topdokter Erika Vlieghe, voorzitter van de expertgroep die de exit uit de lockdown moet voorbereiden, verstaan het vreemd te vinden dat er blijkbaar niet vooraf overleg is gepleegd met de sector over de invoering van het bezoekrecht.

Kakofonie

Zo is er complete kakofonie rond de uitkomst van de Nationale Veiligheidsraad vandaag. Op dat topoverleg tussen regionale en federale topministers en de wetenschappelijke experts die hen adviseren, is beslist (beperkt) bezoekrecht toe te laten aan bejaarden in rusthuizen, collectieve centra voor gehandicapten en psychiatrische patiënten en mensen die in isolement leven en zich niet kunnen verplaatsen. Zij mogen voortaan bezoek ontvangen van één, vooraf aangeduide persoon. Er is één voorwaarde: de bezoeker, die ook altijd dezelfde moet zijn, mag de voorbije 2 weken geen enkel symptoom van mogelijke coronabesmetting hebben gehad.

De maatregel komt er om de grootste eenzaamheid onder bejaarden te bestrijden. Vanuit de woonzorgcentra klonken steeds meer geluiden dat er schadelijke neveneffecten waren van de beslissing om de bejaarden in rusthuizen af te sluiten van de buitenwereld. Dat besluit moest dienen om de verspreiding van het virus een halt toe te roepen, maar een groep bejaarden bleek fysiek en mentaal achteruit te gaan door gebrek aan contact met verzorgend personeel en familie. 'We moeten het midden vinden tussen moed en angst. Er is het besmettingsgevaar enerzijds, maar aan de andere kant zitten veel mensen in woonzorgcentra aan het einde van hun leven. Op een verantwoorde manier moeten zij een bezoekje kunnen krijgen van iemand die niet besmet is', verklaarde minister van Justitie Koen Geens (CD&V).

Het is opvallend dat Beke zich tegen de maatregel keert. Maar het hoeft evenmin te verbazen, omdat de zorgsector storm loopt tegen de maatregel.

'Dit is onbegrijpelijk. Wij gaan onze woonzorgcentra adviseren deze richtlijn niet te volgen. Die is er absoluut niet gekomen op vraag van de woonzorgcentra. We waren niet betrokken in enig overleg hierover.'

Margot Cloet, gedelegeerd bestuurder van de grootste Vlaamse zorgkoepel, is zoals gezegd niet te spreken over het jongste, ietwat verrassende besluit van de topministers en wetenschappelijke experts op de nationale veiligheidsraad. Zij geeft carré aan directies van verschillenden individuele rusthuizen en zorgvoorzieningen, waarvan een flink aantal uiting geeft aan zijn woede.

'Ik begrijp dat het voor sommige bewoners moeilijk is om alleen te zitten, maar dit is in tegenstrijd met alle maatregelen die we voor ogen hadden', aldus Cloet. 'We proberen het coronavirus zoveel mogelijk buiten woonzorgcentra te houden. Er zijn tests geweest op ons personeel waaruit blijkt dat sommigen drager van het virus zijn zonder dat ze symptomen vertonen. Nu wil de Veiligheidsraad nog extra mensen binnenlaten in woonzorgcentra? Wie gaat dat controleren? Hoe gaan we de veiligheid van onze bewoners kunnen garanderen? Dat is mij een raadsel.'

Ex-kabinetschef Vandeurzen

Cloet uit zich opnieuw als felle criticus van het beleid. De gewezen kabinetschef van Vlaams ex-minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V) liet zich eerder vernietigend uit over het beleid in de woonzorgcentra. De kritiek van iemand met een CD&V-stempel bracht minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) in een lastig parket, zeker toen Cloet stelde de hulp van minister-president Jan Jambon te hebben ingeroepen. Uiteindelijk werd de topambtenaar van het departement welzijn aangesteld als crisismanager om de verdere verspreiding van het virus in de rusthuizen tegen te gaan. Nu staan Beke en Cloet zij aan zij.

Ook de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) is niet te spreken over de beslissing. Opnieuw bezoek toelaten in de woonzorgcentra is 'niet realistisch en onuitvoerbaar'. 'Dit is niet het moment voor het personeel om dit erbij te nemen.' Wie op bezoek komt, zou men bijvoorbeeld moeten monitoren. 'Men is zich compleet niet bewust wat gaande is in de woonzorgcentra', klinkt het ook.

Opmerkelijke reactie is er ook van kandidaat-voorzitter bij Open VLD, Egbert Lachaert, wiens partij nochtans deel uitmaakt van zowel de federale als Vlaamse regering. Open VLD zat dus mee aan de knoppen van de nationale veiligheidsraad, waar de beslissing genomen is. Maar Lachaert verzet zich tegen het bezoekrecht.