Minister Bellot wil meteen volwaardige nieuwe CEO voor Infrabel

Een headhunter moet op zoek naar een opvolger voor Luc Lallemand, de topman van de spoornetbeheerder Infrabel. De regering is weliswaar in lopende zaken, maar federaal minister van Mobiliteit François Bellot (MR) past voor een tijdelijke oplossing.

Luc Lallemand verruilt binnenkort na vijftien jaar Infrabel voor zijn Franse evenknie SNCF Réseau. Federaal minister van Mobiliteit François Bellot (MR) wil voor zijn opvolging dezelfde procedure toepassen als bij de aanstelling van NMBS-topvrouw Sophie Dutordoir in 2016. Een headhunter moet een shortlist met kandidaten opstellen en die vervolgens doorgeven aan de minister. Hij zal dan in samenspraak met de regering beslissen.

Lopende zaken

De politieke toestand ziet er nu wel anders uit. De regering is in lopende zaken, waardoor die in principe niet de bevoegdheid heeft om een nieuwe CEO aan te stellen. Maar Bellot geeft aan dat hij een tijdelijke oplossing via een interim-CEO niet ziet zitten. Door de vele operationele uitdagingen mag Infrabel volgens Bellot geen dag zonder volwaardige CEO zitten. De nieuwe topper moet onder meer beginnen met de voorbereidingen van ondernemingsplannen, nieuwe investeringen, digitalisering en de uitbating van honderden lijnen.

290.000 Loon Luc Lallemand verdiende 290.000 euro per jaar als CEO van Infrabel.

De nieuwe baas van Infrabel zal vrede moeten nemen met hetzelfde loon als zijn voorganger. Lallemand was in 2013 een van de grote slachtoffers van een door toenmalig minister van Overheidsbedrijven Jean-Pascal Labille (PS) ingevoerd loonplafond voor overheidsmanagers. Hij zag zijn loon met 40 procent dalen tot 290.000 euro per jaar. Het loonplafond wordt nu aangehaald als een van de redenen voor zijn vertrek. Zijn voorganger bij de Franse spoorwegen verdiende vorig jaar 430.000 euro, waarvan 100.000 euro variabel.

Creatieve oplossing