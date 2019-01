Minister De Block wil alleen nog werken met VN voor visa

Minister van Asiel en Migratie Maggie De Block (Open VLD) aanvaardt enkel nog aanvragen voor humanitaire visa die komen via de VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR.

'De achterpoort met schimmige tussenpersonen is onherroepelijk dicht. Ik zal niet aanvaarden dat men dit humanitaire instrument misbruikt voor persoonlijk gewin. Mensen in nood zwaar laten betalen in ruil voor hulp is moreel compleet verwerpelijk.'

Minister Maggie De Block reageert geschokt op de arrestatie van het Mechelse N-VA-raadslid Melikan Kucam. Die zou samen met zijn handlangers Syrische en Irakese christenen tienduizenden euro's hebben afgetroggeld om ze naar België te loodsen. Kucam kon dat doen omdat hij optrad als go-between tussen de Armeens-christelijke gemeenschap en het kabinet van toenmalig staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA).

Het N-VA-raadslid, een prominent figuur in de Syrisch-Armeense gemeenschap, speelde aan het kabinet van Francken lijsten met namen door van mensen die een humanitair visum konden krijgen. Hoe hoger het bedrag, hoe hoger de plek op de lijst. Francken keurde de namen goed na een veiligheidsscreening.

Hervestiging

De Block maakt komaf met die prakijk. 'Hervestiging (mensen overbrengen uit vluchtelingenkampen of uit een precaire situatie buiten hun thuisland, red.) zal enkel nog mogelijk zijn via het VN-vluchtelingenagentschap UNHCR. Dat screent mensen ter plekke en selecteert ze op basis van objectieve criteria. Ook ngo's kunnen voorstellen doen, maar we moeten wel eerst zeker zijn dat hun proces correct en transparant is en dat er een goede screening van de lijsten gebeurt. Individuele vragen kunnen nog altijd worden ingediend door de betrokkenen zelf, maar kunnen enkel bij hoge uitzondering worden toegekend.'

De minister vraagt een onderzoek door de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ). Die regelt en controleert verblijf in ons land en staat in voor alle administratie rond humanitaire visa. 'Ik wil weten hoeveel van dergelijke visa gevraagd en toegekend zijn, door wie en op welke wijze', zegt de minister.

De federale topministers beslisten na een kernkabinet dat ze zich burgerlijke partij stellen. Dat geeft de overheid bepaalde juridische rechten, zoals de onderzoeksrechter inzage vragen in het gerechtelijk dossier of een schadevergoeding eisen. Premier Charles Michel (MR) spreekt van zeer 'ernstige en choquerende feiten' als ze bewezen zouden worden. De regering zal in elk geval haar volledige medewerking verlenen aan het onderzoek.

Politiek verantwoordelijk

Visagate leidt tot felle kritiek op Francken. Hij wordt politiek verantwoordelijk geacht omdat het uitreiken van humanitaire visa een exclusieve bevoegdheid van de minister of staatssecretaris is. Hij alleen beslist wie wel of niet een visum krijgt. Het systeem, dat onder Francken flink uitgebreid werd, krijgt al langer kritiek omdat het zo arbitrair is en de criteria onduidelijk zijn. Onder Francken ging het vooral om christenen uit Irak en Syrië, die onder het bewind van het zelfverklaarde kalifaat vervolgd werden. De voorbije jaren werden zo meer dan 1.000 christenen ingevlogen.

In de regering, waar de N-VA geen deel meer van uitmaakt, worden vragen gesteld bij de procedure. Vicepremier Alexander De Croo (Open VLD) vraagt zich af of werken met tussenfiguren wel legaal is.

Kris Peeters (CD&V) hoopt dat alles snel wordt blootgelegd. 'Dit is onaanvaardbaar', klinkt het. Nog volgens Peeters besliste Francken autonoom over de toekenning van visa, en 'daar is in de regering nooit over gesproken omdat hij op zijn strepen stond.' Francken liet eerder verstaan dat alles in samenspraak met de regering gebeurde.