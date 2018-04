Minister Reynders schat Belgische kansen op zitje in Veiligheidsraad hoog in

Minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders heeft zich dinsdag in de VS optimistisch uitgelaten na de Belgische inspanningen voor zijn kandidatuur voor een zitje in de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties.

Via verschillende ontmoetingen, speeches en evenementen trachten koning Filip en koningin Mathilde, en de minister van Buitenlandse Zaken sinds zondag een zetel voor België in de wacht te slepen als niet-permanent lid in de Veiligheidsraad. De Algemene Vergadering van de Verenigde Naties stemt hierover op 8 juni.

Koning Filip hield dinsdag een speech over vredesopbouw en duurzame vrede bij de opening van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. Hij was de eerste keer dat een Belgische koning het woord nam in de zaal van de Verenigde Naties.

Werkontbijt

Daarna had het staatshoofd een reeks bilaterale ontmoetingen, in aanwezigheid van minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders. Hij ontmoette de Colombiaanse president Juan Manuel Santos, de Gambiaanse president Amada Barrow en de Centraal-Afrikaanse president Faustin-Archange Touadera.

Nadien werd hij ontvangen in het bureau van de secretaris-generaal van de VN, Antonio Guterres. Hij nam er deel aan een lunch georganiseerd door de voorzitter van de Algemene Vergadering, de Slovaakse minister van Buitenlandse Zaken Miroslav Lajcak.

Koningin Mathilde zat een werkontbijt voor waaraan de adjunct-secretaris-generaal van de VN deelnam, Amina J. Mohamed, en verschillende kaderleden van de organisatie.

Geheim

'Ik ben van nature optimistisch en ik denk dat we een uitstekende campagne hebben gevoerd', zei Reynders aan de pers. Maandag verzekerde zijn Iraanse ambtgenoot Jaraf Zarif hem nog van zijn steun. Ook Albanië bevestigde om voor België te stemmen.

De minister vindt het belangrijk dat België iedere tien à twaalf jaar aanwezig is in de Veiligheidsraad. Zo kan het zijn standpunt in de verf zetten en zijn diplomatieke expertise weldoordacht inzetten. Als België verkozen raakt op 8 juni zou het stichtende lid van de VN al voor de zesde keer zetelen in de raad.

Veto

Reynders zei aan zijn gesprekspartners dat België geen nationale agenda te verdedigen heeft in de Veiligheidsraad. Op een moment dat verschillende landen er de voorkeur aan geven om hun bilaterale relaties ten dienste te stellen van hun eigen belangen, en dat permanente leden niet aarzelen om hun vetorecht te gebruiken, benadrukt hij dat België een belangrijke bijdrage kan leveren als pleitbezorger van multilateralisme.