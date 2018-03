Minister van Energie Marghem onder vuur

CD&V-voorzitter Wouter Beke en Open VLD-voorzitster Gwendolyn Rutten nemen het niet dat federaal minister van Energie Marie Christine Marghem (MR) ongemeen hard uithaalt naar parlementsleden van de meerderheid.

Marghem heeft het wel gehad met alle kritiek op haar aanpak van het energiedossier. In De Morgen bijt ze fel van zich af, nadat er weer een storm van kritiek was losgebarsten omdat ze bij de berekeningen die gemaakt zijn over de vervanging van kerncentrales door gascentrales de cijfers over de toenemende CO2-uitstoot zou hebben achtergehouden.

Dat CD&V-Kamerlid Leen Dierick en haar Open VLD-collega Egbert Lachaert vanuit de meerderheid kritiek hebben op haar 'brokkenparcours' neemt een strijdvaardige Marghem niet.'Kijk, van meneer (Bert) Wollants (N-VA) kan ik dat verdragen. Hij beheerst de materie tot in de puntjes en heeft soms briljante tussenkomsten in het parlement. Hij volgt de lijn van zijn partij, die absoluut zeker wil zijn van de kostprijs van de kernuitstap. Van Leen Dierick en Egbert Lachaert heb ik veel meer het idee dat ze enkel de aandacht opzoeken, hun kennis is niet altijd van hetzelfde niveau.'

Dat een minister kritische parlementsleden van de meerderheid aanpakt, is ongezien. CD&V-voorzitter Beke reageert op Twitter dan ook fel.

En ook Open VLD-voorzitster Rutten geeft Marghem een veeg uit de pan.

Het is niet voor het eerst dat Marghem kritiek krijgt voor haar aanpak van het energiedossier. Maar ze lijkt er gerust op. 'Overal, op elke niveau komen lastige dossiers op je af. U stelt me de vraag met een zeker medeleven in uw stem, alsof dit arme meisje snakt naar een kalmer bestaan. Wel, dat is nergens voor nodig. Ik heb me altijd vol gegeven voor deze job. Ik doe ze met hart en ziel en zal dat ook blijven doen. Heeft iemand het over mijn vertrek? Neen.', luidt het.