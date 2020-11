Minister van Mobiliteit Gilkinet overweegt nieuwe gratis treinkaart

Op voorspraak van Groen en Ecolo werd de 'Hello Belgium Railpass', met voor alle Belgen twaalf gratis treinritten van oktober tot maart, in juni afgeklopt op de superkern die de minderheidsregering-Wilmès II ondersteunde. Bijna 3,6 miljoen Belgen deden een aanvraag voor de gratis treinkaart.

Ondanks de kritiek zei minister van Mobiliteit Georges Gilkinet (Ecolo) dinsdag in de commissie Mobiliteit van de Kamer een herhaling van de treinkaart niet uit te sluiten. 'Dat bijna een op de drie Belgen al een aanvraag deed, is een succes', zegt Gilkinets woordvoerster Litte Frooninckx. 'De minister bekijkt samen met de NMBS hoe hij dat succes een vervolg kan geven.'

Zowel bij de meerderheid als de oppositie klonk gemor. CD&V-Kamerlid Jef Van den Bergh zegt in De Morgen dat het geld beter naar trouwe NMBS-abonnees gaat. 'Veel pendelaars zagen hun abonnement niet verlengd, terwijl dat wel doorliep toen ze thuis moesten werken.' Volgens Tomas Roggeman (N-VA) schiet de kaart haar doel voorbij en wordt het geld beter rechtstreeks in het toerisme gepompt.

Frooninckx weerlegt die kritiek en zegt dat de 110 miljoen deel uitmaakt van de 'covidcompensatie voor overheidsbedrijven'. 'In plaats van het geld zomaar aan de NMBS te geven, ondersteunen we met de kaart de binnenlandse economie en het toerisme en laten we mensen die dat anders nooit zouden doen de trein nemen.'