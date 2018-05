Minister vindt studiebureau voor onderzoek naar lawaaihinder Zaventem

Minister van Mobiliteit François Bellot (MR) kondigt na veel vijven en zessen de officiële start van een studie naar de geluidshinder rond Brussels Airport aan.

Dat heeft hij in de Kamer verklaard.

Een echte oplossing voor het communautair explosieve dossier van de geluidsoverlast rond Brussel Airport komt er niet meer voor de nationale verkiezingen van volgend jaar. De bedoeling was om deze legislatuur een groot vliegplan goed uit te dokteren, met daarin ook de veelbesproken nieuwe vliegwet die de procedures over vastleggen en aanpassen van de vliegroutes boven Zaventem vastlegt.

Verkiezingen

Bellot legde vorig jaar een voorstel op de regeringstafel, maar het dossier was politiek zo gevoelig dat een doorbraak er nooit kwam. Intussen is het te kort dag voor de verkiezingen - vooral de MR van premier Charles Michel vreest de reactie van de electorale achterban in Brussel en Waals-Brabant - om nog een politiek akkoord te sluiten.

De regering kan ook zwaaien met een juridisch vonnis om de hete aardappel voor zich uit te schuiven. Het Brussels gewest stapte naar de rechter om een aanpassing van de vliegroutes in het voordeel van de hoofdstad af te dwingen. De rechter verplichtte minister Bellot in juli vorig jaar een studie te bestellen om de effecten en de impact van het lawaai rond de luchthaven in kaart te brengen. Daarvoor kreeg Bellot één jaar de tijd.

Het had heel wat voeten in de aarde om een studiebureau te vinden. Op een eerste overheidsopdracht schreef niemand in, waarop Bellot dan maar zelf studiebureaus besloot te benaderen. Nu blijkt er eindelijk een bureau bereid gevonden de studie uit te voeren. De tijd dringt wel. Op basis van de deadline van de rechter moet het studiebureau over twee maand al klaar zijn.

Windsnelheid

Nog in de Kamer kwam Bellot terug op zijn voorstel om pas vanaf een windsnelheid van 7 knopen (13 kilometer per uur of 3 Beaufort) over te schakelen op een alternatief schema met andere vlieg- en landingspistes. Nu gebeurt al dat als de windsnelheid tussen 5 en 7 knopen ligt, tot grote onvrede van de benadeelde omwonenden. 'Er wordt gepraat, maar er is nog geen consensus', antwoordde de minister op vragen van de Kamerleden.

Het voorstel-Bellot is meteen afgeschoten door de Brusselse minister van Leefmilieu Celine Fremault (cdH). 'Dit voorstel zorgt voor nieuwe onenigheid onder omwonenden en Brusselse burgers die overvlogen worden. Er moet een globaal plan komen met een evenwichtige oplossing voor alle Brusselaars, zoals uit het vonnis van de rechter vorig jaar ook bleek.'

'Minister Bellot heeft onvoldoende gereageerd op de veroordeling. De verplichte impactstudie is nog altijd niet begonnen en boven Brussels grondgebied worden nog altijd veel inbreuken vastgesteld.'

Strijd op twee fronten

Fremault voert in naam van de Brusselse regering een verbeten strijd op twee fronten, één met Bellot en één met Vlaanderen. Dat is bang voor de toekomst van de luchthaven - op Vlaams grondgebied - als Brussel zijn zin krijgt en sneller geluidsboetes mag opleggen. De voorlopige consensus is dat Brussel boetes uitschrijft aan vliegmaatschappijen die de geluidsregels aan hun laars lappen, maar ze niet int.