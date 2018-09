Mislukte beursgang Belfius kost 10 miljoen

De voorbereidingen voor de beursgang van Belfius, die voorlopig niet doorgaat, hebben de belastingbetaler al zo’n 10 miljoen euro gekost. Dat vernam De Tijd.

De staatsbank Belfius heeft de voorbije maanden een beursgang voorbereid. De bedoeling was dat de Belgische staat dit najaar ongeveer 30 procent van zijn 100 procentbelang in Belfius naar de beurs zou brengen. Dat zou ruim 2 miljard euro opbrengen, waarmee de staatsschuld kon worden afgebouwd.

De beursgang zou 20 miljoen euro kosten, een fractie van de potentiële opbrengst van 2 miljard. De helft daarvan is nu al uitgegeven. Het gaat om kosten voor advocaten, consultants en zakenbanken die de beursgang zouden begeleiden, ten laste van de regering, Belfius en de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij (FPIM). Die staatsholding bezit het belang in Belfius.

Begin deze week besliste de regering-Michel evenwel de beursgang uit te stellen. ‘Vanwege de marktomstandigheden’, was de officiële uitleg. Door de problemen in Turkije en de handelsoorlog tussen de VS en China is het klimaat te onzeker om Belfius nu naar de beurs te brengen, luidde het oordeel van de regering.

De doorslaggevende factor was echter het aan Belfius gekoppelde Arco-dossier en de harde opstelling van de raad van bestuur van Belfius in dat dossier, blijkt uit een reconstructie van de dagen voor de regeringsbeslissing van maandag.

Een ruime meerderheid van de bestuurders adviseerde de regering op 6 september ‘dat de huidige marktomstandigheden geen blokkerende factor zijn voor de beursgang’, leert een verslag van de vergadering dat De Tijd kon inkijken. Maar ze koppelden er een zware voorwaarde aan vast: de staat moest zich er voorafgaandelijk toe engageren dat Belfius geen financieel risico loopt als Europa de Arco-regeling uit het Zomerakkoord van de regering, met een vergoeding voor de coöperanten, zou afschieten.

De raad zette zo de afspraken van de regering op de helling, met hoogspanning tot gevolg. Premier Charles Michel (MR) begon daarop aan een consultatieronde. De topministers besloten de beursgang uit te stellen. Dat gebeurde pas nadat ook CD&V, dat Arco politiek aan de beursoperatie had gekoppeld, overstag was gegaan. De partij en met name vicepremier Kris Peeters hadden weinig keuze: ze stonden met de rug tegen de muur.