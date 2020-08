Missie De Wever en Magnette op springen

Bart De Wever (N-VA) en Paul Magnette (PS) mogen met hun bubbel van vijf partijen dicht bij een meerderheid zijn, ‘toch lijkt het einde van de missie te naderen’, is te horen in de entourage van de preformateurs. Liberalen en groenen zetten de hakken in het zand.

Dit weekend staat in principe nog een vergadering met de liberalen en de groenen op het programma, maar daar wordt weinig van verwacht. De preformateurs zien geen uitweg meer uit de impasse waarin de formatie is verzeild.

De protagonisten willen dit weekend alles op een rijtje zetten voor ze maandag weer op het Koninklijk Paleis worden verwacht. Maar de moed is De Wever en Magnette in de schoenen gezonken, want het lijkt niet te lukken een zesde partij bij hun bubbel te betrekken.

Met de N-VA, de PS, de sp.a, CD&V en cdH komen De Wever en Magnette aan 70 van de 150 Kamerzetels, maar de liberalen en de groenen willen niet meedansen op de partituur die de N-VA en de PS op papier hebben gezet.

Als de preformateurs mislukken, is het aan de blauw-groene bubbel om opnieuw een poging te doen om een paars-groene constructie of een Vivaldi-coalitie op poten te zetten.

De sfeer is onder het vriespunt gezakt, nadat de liberalen en de groenen vrijdag in een gezamenlijk persbericht, op initiatief van MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez, hadden laten weten dat ze het beu zijn dat de preformateurs hen tegen elkaar proberen uit te spelen. Blauwen en groenen vonden elkaar ook in de kritiek op de communautaire plannen die voorliggen in het akkoord tussen de N-VA en de PS.

Kaartenhuisje

Meteen staat het kaartenhuisje van De Wever en Magnette op instorten, want als een van de kaarten er wordt uitgetrokken, krijgt De Wever noch Magnette het nog aan zijn achterban verkocht.

Door nog eens een bowlingbal naar dat kaartenhuisje te gooien liet Bouchez zien dat hij politiek niet te onderschatten valt, nadat De Wever hem buitenspel had proberen te zetten. Met zijn aanval op de communautaire ‘uitverkoop’ van het land verhoogde hij meteen ook de druk op Magnette. Die stond al onder druk, omdat in De Tijd was uitgelekt wat de PS allemaal niet heeft binnengehaald.

Aan de Keizerslaan, waar het partijhoofdkwartier van de PS is gevestigd, was het dan ook crisis. Het interne verzet tegen de deal met de N-VA was geluwd, maar dreigt weer op te flakkeren. Toch houdt Magnette vast aan de N-VA, omdat dat hem nog altijd het dichtst brengt bij het meest progressieve beleid, zoals hij het nastreeft.