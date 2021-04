Moet Vlaanderen Brussel loslaten?

Dat Paul Magnette met stenen werpt naar Bart De Wever is gênant, maar vooral ook verontrustend, schrijft Wim Van de Velden, Wetstraatwatcher van De Tijd, aan zijn Franstalige evenknie.

Beste Alain,

Het kan toeval zijn, maar het moet jou toch ook opgevallen zijn dat het debat over het confederalisme weer helemaal terug van weggeweest is sinds we er hier over zijn begonnen. Zou het dan toch waar zijn, zoals je schreef, dat ook de Franstaligen het kafkaiaanse België beu zijn?

Bart De Wever trok afgelopen weekend de N-VA-machine op gang, richting de verkiezingen van 2024. Het zal niet verbazen dat hij andermaal de kaart van het confederalisme trekt. De coronacrisis heeft volgens hem aangetoond dat het zo niet verder kan met de Belgische versnippering.

Vlaams minister-president Jan Jambon heeft aan een half woord genoeg en liet al weten dat Vlaanderen zelf het heft in handen zal nemen als blijkt dat Wallonië en Brussel achterop blijven hinken met het vaccineren. Vlaanderen zal niet wachten om de poorten van het rijk van de vrijheid open te zetten als voldoende Vlamingen gevaccineerd zijn.

Dat viel niet in goede aarde. Volgens MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez is 'communautarisme' niet het antwoord. PS-voorzitter Paul Magnette vroeg zich af of de communautaire demarche van Jambon geen manoeuvre was om de aandacht af te leiden van de 'gênante' informatie over een omstreden subsidie van 1,2 miljoen euro van Bart De Wever in de affaire rond Let's Go Urban, het dansproject voor jongeren van de gevallen politica Sihame El Kaouakibi.

Dat Magnette met stenen werpt naar De Wever is gênant, maar vooral ook verontrustend. Want De Wever en Magnette zullen als voorzitters van de twee grootste partijen aan weerszijde van de taalgrens elkaar moeten vinden om België in een nieuwe plooi te leggen. Ben je er echt zeker van, Alain, dat de eensgezindheid onder de Franstaligen groeit dat de staat hervormd moet worden?

In de ontgoocheling van de paars-gele mislukking hebben De Wever en Magnette urenlang doorgepraat over hoe het verder moet met België. De Wever wilde daar nooit veel over kwijt, maar liet wel verstaan dat ook de PS heel ver wil gaan in de richting van een verdere regionalisering. Alleen over Brussel en de centen zal nog serieus moeten worden onderhandeld, zei De Wever.

Magnette maakt er geen geheim van dat hij een België met vier deelstaten wil: Vlaanderen, Wallonië, Brussel en Oost-België. Dat komt heel dicht in de buurt van de confederale omslag die de N-VA voor ogen heeft. Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) zit met haar 2 + 2-model op dezelfde golflengte.

Verlindens verbazing was dan ook groot toen Franstalig België geschokt reageerde op haar 2 + 2-model. Opnieuw bleek het te gaan over Brussel. Verlinden kreeg het verwijt dat ze Brussel niet erkende als een volwaardig gewest, een 'région à part entière'. Zelfs jij, Alain, stelde me de vraag of ik misschien kan vertellen waarom de Vlamingen het zo moeilijk hebben met het idee dat Brussel een regio wordt.

Maar wat is eigenlijk je vraag, Alain? Dat Vlaanderen Brussel moet loslaten? Het zou neerkomen op een financiële aderlating voor Brussel, want jaarlijks pompen de Vlaamse en Franse Gemeenschap zo'n 3,8 miljard euro in Brussel, vooral voor het onderwijs in de hoofdstad.

Volgens wijze staatsmannen als Koen Geens (CD&V) weet Magnette maar al te goed dat Brussel financieel niet op eigen benen kan staan. Alle heisa over het 2 + 2-model is volgens hem cinema. Dus is dé vraag, Alain, wil je Brussel echt loskoppelen van Vlaanderen en Wallonië?