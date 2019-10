Moeten Bourgeois en Demotte terrein verder verkennen?

In de Wetstraat wordt gefluisterd dat het Paleis Geert Bourgeois (N-VA) en Rudy Demotte (PS) het veld zal insturen voor een verkennende formatiefase tussen de N-VA en de PS.

De informateurs Johan Vande Lanotte (sp.a) en Didier Reynders (MR) presenteren vandaag hun eindverslag aan de koning, waarna hun job erop zit. Vande Lanotte wordt mensenrechtenadvocaat en Reynders wordt commissaris voor Justitie in de Europese Commissie.

Ruim 130 dagen na de verkiezingen van 26 mei zouden de gesprekken over de federale formatie echt van start kunnen gaan. Maar de kans is groot dat eerst nog een adempauze wordt ingelast, met verkennend werk van de gewezen Vlaamse en Waalse minister-presidenten, Geert Bourgeois (N-VA) en Rudy Demotte (PS). Want het is nog te vroeg voor de echte kanonnen van de N-VA en de PS om al naar voren te treden.

Niet evident

Dat bleek vorige week donderdagavond, toen de informateurs nog eens een discrete overlegronde hielden met de N-VA- en de PS-top. Voor Paul Magnette is het niet evident nu al samen met N-VA-voorzitter Bart De Wever de onderhandelingen over een paars-gele regering op te starten, want dat dreigt zijn verkiezing als PS-voorzitter te bemoeilijken. In het officiële discours van Magnette klinkt het nog altijd dat er geen raakvlakken zijn met de N-VA. Pas als Magnette eind oktober verkozen is als voorzitter lijkt de tijd rijp om aan het echte formatiewerk te beginnen.

In afwachting mogen de twee gewezen minister-presidenten van Vlaanderen en Wallonië verder proberen het terrein te effenen voor die clash tussen de N-VA en de PS. Het gaat om twee figuren met autoriteit in hun partij die eigenlijk op een zijspoor zijn gezet. Bourgeois is naar het Europees Parlement verkast, en voor Demotte zat er niet meer in dan een troostprijs, het voorzitterschap van het parlement van de Franse Gemeenschap, wat in Franstalig België de Fédération Wallonie-Bruxelles wordt genoemd.

Wit blad

Ze zullen niet van een wit blad moeten vertrekken. Open VLD-voorzitster Gwendolyn Rutten zei in een weekendinterview met De Tijd nog dat de federale onderhandelingen al verder zijn opgeschoten dan iedereen denkt. 'Als je voorbij de symbolen kijkt, is er volgens mij een 'common ground' mogelijk tussen de PS en de N-VA', zei ze.