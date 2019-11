Mogelijk eerste dode door e-sigaret in België

Een 18-jarige jongen uit Brussel stierf waarschijnlijk aan de gevolgen van het roken van een bestanddeel van cannabis met een e-sigaret. 'Indien nodig, nemen we gepaste maatregelen', zegt minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD).

De jongen werd een maand geleden met zware ademhalingsproblemen opgenomen in het ziekenhuis. Hij belandde in een uitzichtloze coma en overleed na 26 dagen. 'Er is geen absolute zekerheid over het oorzakelijk verband, omdat er (nog) geen test bestaat die dat kan bevestigen. Maar we weten dat veel slachtoffers van dit soort longaandoeningen cannasbishoudende mengsels gerookt te hebben met een e-sigaret', zegt professor Luc-Marie Jacquet, een van zijn behandelende artsen.

Cannabisvullingen en e-sigaretten zijn een dodelijke combinatie. Kristiaan Nackaerts Pneumoloog UZ Leuven

Federaal minister van Volksgezondheid Maggie De Block wacht verder onderzoek af en zal 'gepaste maatregelen nemen indien nodig'. Dat kan al vrij snel zijn. 'Het beleid wordt binnenkort geüpdatet op basis van nieuw advies van de Hoge Gezondheidsraad.'

De jongen gebruikte een vapevulling met CBD, de niet-psychoactieve en dus legale stof van cannabis. Nog niet alle analyses van de stalen die op het lichaam van de jongen zijn genomen, werden afgerond. 'We wachten dus af', zegt de arts. 'Maar intussen raden we gebruikers van de e-sigaret aan heel voorzichtig om te springen met dergelijke mengsels.'

Dodelijke combinatie

'Cannabisvullingen en e-sigaretten zijn een dodelijke combinatie', zegt professor Kristiaan Nackaerts, pneumoloog aan het UZ Leuven. Bij 86 procent van de overlijdens in de Verenigde Staten die gelinkt werden aan vapen waren cannabisproducten in het spel. 'Die zijn vaak huisgemaakt op basis van cannabisolie en van een bedenkelijke kwaliteit. Of dat in België ook het geval was, weten we niet. Tot er meer duidelijkheid is, wil ik iedereen afraden te vapen met cannabisvullingen.'

Het Amerikaanse Centers for Disease Control meldt dat in 29 onderzochte stalen van zieke en overleden longpatiënten vitamine E-acetaat geïdentificeerd werd. Dat zou gebruikt worden om THC - het psychoactieve bestanddeel van cannabis - in de vulling van een e-sigaret te verdikken of te verdunnen. Professor Jacquet kan niet zeggen of er vitamine E-acetaat aanwezig was in de longen van de jongen.

