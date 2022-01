Mogelijk geen quarantaine meer na boosterprik

De Belgische ministers van Gezondheid beslissen dinsdag over een mogelijke versoepeling van de quarantaine voor wie nauw contact heeft gehad met een coronapatiënt.

De acht Belgische gezondheidsministers overlegden maandag over de isolatie- en coronaregels. Ze bogen zich onder meer over een advies van de RAG, een team wetenschappers dat zich bezighoudt met de inschatting van gezondheidsrisico's. Ook topambtenaar Karine Moykens - die het systeem van testen en de contactopsporing coördineert - schoof mee aan.

De ministers vergaderen dinsdag verder. Er circuleren scenario's voor een versoepeling van de quarantaineregels. Het gaat dus om de mensen die nauw contact gehad hebben met een coronapatiënt, maar geen tekenen van ziekte vertonen. Wetenschappelijk worden dat hoogrisicocontacten genoemd.

Boosterprik

Volgens onze info wordt overwogen de quarantaine- en testplicht te schrappen voor sommige mensen. Voortaan zou met een termijn worden gewerkt. Gevaccineerde hoogrisicocontacten die hun basisvaccinatie (één prik Janssen-vaccin of twee prikken van een ander vaccin) binnen de laatste vijf maanden kregen of al hun boosterprik ontvingen, zouden niet meer in quarantaine moeten.

Wie nog geen boosterprik kreeg en langer dan vijf maanden geleden zijn basisvaccinatie ontving, zou wel nog in quarantaine moeten. Die zouden mensen wel mogen verlaten vanaf de vierde dag, mits een dagelijkse zelftest. De opdeling zou worden gemaakt omdat mensen die het langst geleden geprikt zijn, het minst beschermd zijn tegen infectie.

Sommige experts twijfelen of de versoepeling niet te ver gaat. Ze vrezen dat de combinatie van een hoge viruscirculatie en een versoepeling van de quarantaineregels de besmettingen verder de hoogte in zal jagen.

Momenteel zijn een test en quarantaine voor gevaccineerde mensen na een hoogrisicocontact wel nog verplicht. Gevaccineerde mensen die nauw contact gehad hebben met een besmette persoon en geen symptomen krijgen, kunnen momenteel, mits ze een negatieve PCR-test voorleggen, na vijf dagen uit quarantaine. Na vier dagen kan eventueel ook, maar enkel met een dagelijkse zelftest tot het resultaat van de PCR-test bekend is.

Voor ongevaccineerde mensen zou alles bij het oude blijven. Zij zouden ten vroegste zeven dagen na hun hoogrisicocontact uit quarantaine kunnen. Voor mensen die corona oplopen, zou niks veranderen. Zij moeten vandaag tien dagen in isolatie en ook minstens drie dagen koortsvrij zijn.

De reden voor de versoepeling is de omikronvariant. Overal waar die neerstrijkt, verandert de besmettingscurve in een vrijwel loodrechte muur. Het is nog onduidelijk wat dat straks betekent voor de ziekenhuizen. Een toenemend aantal studies wijst erop dat omikron wellicht tot veel minder ziekenhuisopnames zal leiden. Zowel in het Verenigd Koninkrijk als in een andere voorloper, Denemarken, is de verwachting dat de omikrongolf nu al richting de piek evolueert. Omdat er voorlopig geen enorme stijging is van het aantal opnames, is er gerede kans dat het zal meevallen in de ziekenhuizen.

Cruciale sectoren

In elk geval zal de omikronbesmettingsgolf met de huidige quarantaineregels een massa mensen verplicht thuiszetten. Het gevolg is dat de zorg en andere cruciale sectoren dreigen stil te vallen door mensen die uitvallen zonder dat ze echt ziek zijn. Daarom beslist ons land nu, na eerder onder meer de VS, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Italië, de quarantaineregels bij te sturen.

De vrees is dat de eerstelijnszorg straks overspoeld wordt door mensen die zich allemaal moeten laten testen. Daarom verschuift de focus opnieuw naar mensen die daadwerkelijk symptomen hebben, om te vermijden dat de testcapaciteit kapseist. Er wordt ook nagedacht over een aanpassing van het testen in bedrijven die geregeld hun personeel testen en voor terugkerende reizigers.