Mogelijke komst ultra-orthodoxe jood wekt beroering bij CD&V

CD&V zet volgens blad Joods Actueel in de gemeenteraadsverkiezingen in Antwerpen voor het eerst een chassidische jood op de lijst, die zegt te weigeren vrouwen een hand te geven.

'Als ultraorthodoxe jood hou ik mij aan de regels van mijn geloof', zegt Berger in het gesprek, 'en zal ik dan ook uitleggen aan mensen met wie ik in contact kom waarom ik geen hand geef aan een andere dame. Ik ben dan ook blij dat de CD&V begrip toont voor mijn overtuiging en ik denk dat dit de enige partij is die oor zou hebben naar deze argumentatie. Het heeft in ieder geval niets te maken met een gebrek aan respect voor vrouwen, integendeel, het huwelijk is voor mij heilig en ook de respect voor mijn echtgenote. Daarom onthoud ik mij van fysiek contact met andere vrouwen.