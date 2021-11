Moldavische investeerders verliezen Belgische veldslag om half miljard euro

De rijkste man van Moldavië heeft voor het Brusselse hof van beroep een belangrijke veldslag verloren in een poging een half miljard euro van de staat Kazachstan te eisen.

Anatolie Stati, een van de rijkste mannen van Moldavië, heeft voor het hof van beroep in Brussel een veldslag verloren in een veel grotere juridische strijd over een olieraffinaderij in Kazachstan. Omdat Stati er enkele jaren geleden in slaagde in Brussel beslag te laten leggen op een half miljard euro van de Kazachse overheid, is ook België het strijdtoneel van dat conflict.

De zaak gaat terug tot de jaren 2000, toen de Moldavische zakenman en zijn zoon Gabriel investeerden in een olie- en gasraffinaderij in Kazachstan. Enkele jaren gingen de zaken goed, tot een conflict uitbarstte met de overheid. Kazachstan nationaliseerde de raffinaderij in 2010.

Stockholm

De zaak belandde voor een internationaal arbitragetribunaal in Stockholm. Dat veroordeelde in december 2013 Kazachstan tot het betalen van 506 miljoen dollar schadevergoeding. Kazachstan probeerde die beslissing in Zweden aan te vechten, verloor opnieuw en weigerde daarna te betalen.

Daarop startten de Moldaviërs een internationale zoektocht naar buitenlandse eigendommen van de staat Kazachstan, om er beslag op te leggen. In Brussel, bij de Belgische afdeling van Bank of New York Mellon, lieten ze hun oog vallen op de rekeningen van het Kazachse staatsinvesteringsfonds. Toen de Belgische advocaten eind 2017 bewarend beslag op dat spaarfonds lieten leggen, bleek tot hun grote verbazing dat er 22 miljard euro in zat.

Brussel

De rekening werd bevroren, waarop een nieuw gevecht losbarstte. In de zomer van 2021 bevestigde het Brusselse hof van beroep dat de Moldaviërs een bewarend beslag mogen leggen op een half miljard euro van het in Brussel geparkeerde Kazachse spaarfonds.

Een bewarend beslag betekent echter alleen maar dat Bank of New York Mellon het geld niet mag verplaatsen. Om de bank te verplichten het geld aan hen over te schrijven, moeten de Moldaviërs twee andere rechtszaken winnen. Eerst moet een rechter bevestigen dat de uitspraak van het Zweedse arbitragetribunaal in België kan worden ingeroepen. Vervolgens moet er dan een uitspraak komen over het uitvoerend beslag.

Bewijzen achtergehouden

Nadat ze eerder akkoord was gegaan met het bewarend beslag, heeft het Brusselse hof van beroep nu beslist dat de Zweedse uitspraak niet kan worden ingeroepen in België. Volgens het hof is duidelijk geworden dat de Moldaviërs in die arbitragezaak in 2010 bewijzen hebben achtergehouden. Ze hebben er geen open kaart gespeeld over de financiële situatie van de raffinaderij.

In een reactie op het arrest noemt Anatolie Statie het een uitspraak ‘vol gebreken’. Hij beweert dat het duidelijk is dat zijn revisor van tien jaar geleden, KPMG, bezweken is onder de onwettige druk van de Kazachse regering en nu de belangen van die laatste dient. De Kazachse minister van Justitie reageert dat hij in het Brusselse arrest ‘de bevestiging ziet van de fraude die is gepleegd tegen zijn natie’.

Cassatie

De Moldavische zakenlui trekken nu naar het Hof van Cassatie. Op de rekeningen van Bank of New York Mellon staat het half miljard euro van de Kazachse overheid tot nader order nog altijd bevroren. Ook in het buitenland gaat de juridische strijd verder.