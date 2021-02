Moreau grootste verdiener, provinciegedeputeerde is mandatenkoning

In 2019 verdiende geen Belgische overheidsfunctionaris meer dan voormalig Nethys-topman Stéphane Moreau. Europees Parlementslid Guy Verhofstadt (Open VLD) is de best bezoldigde Vlaamse politicus, provinciaal gedeputeerde Jan De Haes (N-VA) is de politicus met de meeste mandaten.

Politici, hoge ambtenaren en functionarissen die worden betaald met belastinggeld moeten jaarlijks een mandaten- en vermogensaangifte bij het Rekenhof indienen. Dat gebeurt wegens de politieke transparantie. Midden augustus verschijnt normaal de lijst van het voorgaande jaar, maar sinds twee jaar zit er vertraging op de aangifte. De lijst van 2019 is nu pas in het Staatsblad verschenen.

Uit een berekening van De Tijd blijkt dat Stéphane Moreau, de gevallen wonderboy van de PS, in 2019 de mandataris was met de hoogste inkomsten. De voormalige burgemeester van Ans en de ex-topman van de intercommunale Nethys gaf voor 2019 voor bijna 7 miljoen euro aan inkomsten aan. Het gaat grotendeels om de ontslagvergoeding die hij kreeg omdat hij moest opstappen toen financiële onregelmatigheden bij de intercommunale aan het licht kwam.

Ook het nummer twee, Pol Heyse, en het nummer drie, Bénédicte Bayer, van de best verdienende mandatarissen zetelden in het directiecomité van Nethys. Zij gaven respectievelijk 1,2 miljoen euro en 953.000 euro aan. Het duo moest eind 2019 opstappen bij de intercommunale. Er loopt een gerechtelijk onderzoek naar de praktijken van Moreau en co. Nethys probeert de uitbetaalde bedragen te recupereren.

De rest van de top tien wordt gedomineerd door mensen uit het zakenleven, die ook in de privésector het grootste deel van hun boterham verdienen. Zo prijkt Joachim Sonne, verbonden aan JPMorgan, op plaats drie omdat hij in de raad van bestuur van Proximus zetelt. Omdat de Belgische staat meerderheidsaandeelhouder is van het telecombedrijf, moet hij zijn inkomsten aangeven. Om gelijkaardige redenen staan Belfius-topman Marc Raisière en voormalig Bpost-topman Koen Van Gerven in de top tien.

De eerste verkozen politicus in de lijst is Brussels minister-president Rudi Vervoort (PS), die voor 2019 een kleine 350.000 euro aan inkomsten aangaf. De top drie wordt vervolledigd door Guy Verhofstadt (Open VLD), die naast zijn inkomen als Europees Parlementslid onder meer 100.000 euro aangaf als bestuurder bij de investeringsmaatschappij Sofina, en Steven Vanackere (CD&V), in 2019 eerst senator en vervolgens directeur bij de Nationale Bank.

Een belangrijke kanttekening is dat we voor onze doorlichting werken met minimumbedragen. Dat komt omdat politici voor veel activiteiten enkel een inkomstenvork moeten aangeven. Het gaat dan bijvoorbeeld over de vork 10.050 tot 50.240 euro of 50.241 tot 100.480 euro. In vele gevallen zullen de werkelijke inkomsten van de politici en topambtenaren hoger liggen, wat dan weer een invloed kan hebben op de ranglijst.

39 mandaten

Niet alleen geven de aangiftes een beeld van welke mandatarissen het meest verdienen, het is ook mogelijk op basis van de gegevens een mandatenkoning(in) aan te duiden. De Brusselse vastgoedtopvrouw Françoise Roels, die als bestuurder bij Proximus Media House aangifteplichting is, spande in 2019 met 90 bestuursmandaten de kroon, waarvan de meeste onbezoldigd zijn. Op plaats twee staat Paul Dujardin, de voormalige directeur van het Brusselse cultuurhuis Bozar, met 61 mandaten.

De politicus met het grootste aantal mandaten is Jan De Haes, gedeputeerde voor de N-VA in de provincie Antwerpen. Hij bekleedde in 2019 39 functies, waarvan vier bezoldigd waren en gaf voor minstens 50.000 euro inkomsten aan. Ook de Waalse Elie Deblire, burgemeester van Vielsalm, bezette 39 postjes. Zij kreeg voor vijf van die mandaten een vergoeding, wat minstens 89.000 euro opleverde.

De politica met de meeste betaalde mandaten was Frieda Brepoels (N-VA), die voor 2019 inkomsten uit 15 functies aangaf. Brepoels, de voormalige burgemeester van Bilzen, gaf boven op haar pensioen een kleine 26.000 euro aan inkomsten aan. Brepoels heeft geen uitvoerend mandaat meer, maar zetelt nog in de gemeenteraad van haar gemeente.

Mandatenkampioenen

Met 13 betaalde mandaten staan de Mechelse schepen Koen Anciaux (Open VLD) en de Antwerpse schepen Koen Kennis (N-VA) op een gedeelde tweede plaats. Dat vooral lokale politici de mandaten aaneenrijgen, komt vaak door de aard van hun functie. Als schepen zetelt Kennis in heel wat vzw’s of bedrijven van de stad Antwerpen. Voorbeelden daarvan zijn het Havenbedrijf Antwerpen en de vzw Antwerpen studentenstad.

Voor de meeste politici is hun mandaat als vertegenwoordiger van het volk hun belangrijkste inkomstenbron. De vergoedingen die ze daarnaast krijgen, zijn doorgaans beperkt. De helft van de politici heeft maximaal vijf mandaten, waarvan er drie bezoldigd zijn.