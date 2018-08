Multinationals halen miljarden weg uit België

België is steeds minder de financiële thuishaven van grote bedrijven. De grote multinationals haalden de voorbije twee jaar 62 miljard euro weg uit hun Belgische financieringscentra.

Dat blijkt uit de recentste jaarrekeningen van de grootste 17 financieringscentra van multinationals in België. De Duitse chemiereus BASF kondigde bovendien aan dat hij zijn treasury center in het najaar verhuist naar Ierland, wat de teller doet oplopen tot boven 78 miljard euro. Zeven van de 17 financieringscentra zijn zelfs volledig stopgezet.

Notionele intrestaftrek

Grote multinationals maken al sinds de jaren 80 gebruik van een in België gevestigd financieel vehikel om hun wereldwijde financiering te beheren. Dat gebeurde vrijwel belastingvrij dankzij fiscale gunstmaatregelen als de notionele intrestaftrek.

De regering maakte die fiscale aftrek in juli 2017 minder aantrekkelijk bij het vastleggen van het Zomerakkoord. De fiscale aftrek wordt sinds dit jaar niet meer berekend op het eigen vermogen, wel op de aangroei van dat vermogen. De regering introduceerde ook een minimumbelasting voor bedrijven, waar ook de financieringscentra onder vallen. Dat leidt ertoe dat de multinationals de eigen vermogens van hun vehikels niet meer extra spijzen. Ze groeien vrijwel uitsluitend dankzij hun winsten.

Een tweede mogelijke verklaring voor de vertrekkende kapitalen is dat multinationals hun eieren niet meer in één mand willen leggen - zoals IKEA - en hun interne financiën vanuit verscheidene landen willen beheren. Daardoor kan de financiële directie sneller reageren op fiscale wijzigingen. IKEA zegt dat de afbouw van ISC niets te maken heeft met het Zomerakkoord. De kapitaalverlagingen vonden al voordien plaats.

Na de BASF-verhuizing duiken de in België geparkeerde kapitalen onder de lat van 100 miljard euro, tegenover ruim 300 miljard euro zeven jaar geleden.

Geen collectieve exit

Het Noorse energiebedrijf Statkraft zette zijn Belgisch treasury center in november 2017 stop, onder meer via een superdividend van 1,5 miljard euro. Ook zijn Finse sectorgenoot Fortum ging over tot een gul dividend van 500 miljoen euro om een groot deel van het in België geparkeerde geld te repatriëren. IKEA haalde ruim 5 miljard euro uit zijn Belgische financieringscentrum IKEA Service Centre.

De multinationals repatriëren de miljarden om ze op groepsniveau te beheren of toe te wijzen aan financieringsvehikels in landen als Ierland, Luxemburg of Nederland.

Van een collectieve exit is geen sprake. Bekende groepen als Carrefour, Orange, EDF, Engie en Volkswagen blijven België trouw.

Bij een exit is de directe impact op de werkgelegenheid beperkt, omdat een financieringscentrum hoogstens enkele tientallen medewerkers telt. De indirecte impact is groter, omdat het hoofdkwartier vaak bijkomende activiteiten of beslissingscentra aan België toewijst.

Twee vehikels

Volgens fiscaal advocaat Werner Heyvaert (De Langhe) moet men een onderscheid maken tussen twee soorten financieringsvehikels: de vroegere coördinatiecentra, die vaak nog die naam dragen, en de interne banken van de multinationals. De vehikels van de eerste categorie werden decennia geleden opgericht om van de fiscale gunstregimes in België te genieten, terwijl die van de tweede categorie operationeler zijn en de cashflows in de multinationals optimaliseren.

Voor de vroegere coördinatiecentra is er weinig toekomst meer in België, zeker nu de notionele intrestaftrek minder aantrekkelijk is. Werner Heyvaert Fiscaal advocaat

‘Voor de vroegere coördinatiecentra is er weinig toekomst meer in België, zeker nu de notionele intrestaftrek minder aantrekkelijk is’, zegt Heyvaert. ‘Die kapitalen verhuizen vergt wel enige tijd, want eerst moet de multinational bepalen naar welk ander land. Luxemburg, Zwitserland of Ierland, dat is niet zo snel beslist. Er gaat vaak maanden fiscaal studiewerk aan vooraf.’

Voor de tweede categorie, de interne banken, speelt de notionele intrestaftrek minder mee. Heyvaert: ‘Het gaat om in-house banken of cash pools via dewelke multinationals de overtollige cash van sommige dochters uitlenen aan divisies die cash nodig hebben. De multinationals kunnen beslissen om die vanuit België te blijven beheren, ook al zijn de fiscale regimes in Luxemburg en Nederland op het eerste gezicht aantrekkelijker.’

EDF Investissements Groupe, het vehikel waarmee de Franse energiereus EDF projecten van de hele groep financiert, is daar een voorbeeld van. ‘We zijn aandachtig voor de evolutie van de Belgische fiscale regels en die van andere landen waarin we actief zijn, maar fiscaliteit is niet het enige criterium’, zegt directeur Bernard Minvielle.