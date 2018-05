Muyters kaatst bal over jobs terug naar premier

Volgens Vlaams minister van Werk Philippe Muyters (N-VA) moet niet Vlaanderen, maar de federale regering nog hervormingen doorvoeren om meer mensen aan de slag te krijgen.

Premier Charles Michel (MR) wil vandaag op het Overlegcomité met de deelstaten een arbeidsdeal sluiten om meer mensen aan het werk te krijgen. De voorbije jaren kwamen er heel wat banen bij. Hoewel nog altijd minder dan zeven op de tien Belgen tussen 20 en 64 jaar aan de slag zijn, hebben bedrijven het almaar moeilijker om hun vacatures in te vullen. Om daar wat aan te doen kijkt de federale regering in eerste instantie naar de deelstaten. In een interview met De Tijd maakte ook Open VLD-voorzitster Gwendolyn Rutten duidelijk dat de grootste uitdaging daar ligt.

Alles wat ik de voorbije dagen heb zien passeren, zijn maatregelen die we al hebben doorgevoerd. philippe muyters vlaams minister van werk

Muyters is het daar niet mee eens. ‘Alles wat ik de voorbije dagen heb zien passeren, zijn maatregelen die we al hebben doorgevoerd’, zegt hij. Voor de activering van werkzoekenden doet Vlaanderen het beter dan Wallonië en Brussel. In Vlaanderen is 73 procent van de 20- tot 64-jarigen aan de slag. In Wallonië bedraagt de werkzaamheidsgraad 63 procent, in Brussel zelfs maar 61 procent.

Muyters meent dat het er vooral op aankomt de juiste hefbomen te gebruiken, zodat Vlaanderen de tewerkstellingsgraad kan opkrikken tot het niveau van Nederland of Duitsland, waar acht op de tien mensen op beroepsactieve leeftijd aan de slag zijn. Volgens hem heeft vooral de federale regering - en dus minister van Werk Kris Peeters (CD&V) - nog werk voor de boeg.

Het arbeidsmarktbeleid zit verspreid tussen de deelstaten en de federale regering. ‘De meest voor de hand liggende maatregelen zijn het inperken van de werkloosheidsuitkeringen in de tijd en het afschaffen van het brugpensioen. Maar die maatregelen - federale bevoegdheden - zijn in deze legislatuur niet realistisch, want CD&V ziet dat niet zitten’, zegt Muyters.

Federaal

De federale regering kan wel andere dingen doen, benadrukt hij. Op het Overlegcomité zal de N-VA’er een tiental maatregelen op tafel leggen, zoals de hervorming van de inschrijvingsplicht bij de Vlaamse arbeidsbemiddelingsdienst VDAB. Nu moet een ontslagen werknemer zich pas inschrijven als hij zijn opzeg achter de rug heeft. Het is de bedoeling dat te vervroegen tot het moment van zijn ontslag, maar die hervorming is nog niet doorgevoerd. ‘Als de federale regering die regelgeving aanpast, kan de VDAB ontslagen werknemers veel vroeger voorbereiden op een nieuwe baan.’

Muyters pleit ook voor het bijsturen van de regel dat wie een stage of een opleiding volgt en daar een premie voor krijgt, soms een deel van zijn uitkering moet terugbetalen. ‘Van de federale overheid mogen zulke mensen maar een maximumbedrag verdienen boven op hun uitkering. Waarom bestraffen we mensen omdat ze inspanningen doen om werk te vinden?’

Een ander voorstel is het schrappen van het plafond voor het aantal mensen dat jaarlijks in een project voor wijk-werken mag stappen. Dat is een traject voor mensen die ver staan van de arbeidsmarkt en die niet klaar zijn voor een gewone job. Jaarlijks mogen in Vlaanderen slechts 7.291 mensen in zo’n traject stappen. ‘Schrap dat plafond, zodat we meer mensen kunnen helpen.’

Tot slot spreekt Muyters zich uit over het voorstel van Rutten om de loonkostenkortingen voor sommige groepen - jongeren, ouderen en arbeidsgehandicapten - uit te breiden. Rutten wil daarmee iets doen aan de lage werkzaamheidsgraad van laagopgeleide jongeren, ouderen en mensen van allochtone origine.