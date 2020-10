N-VA: 'Geen regering maar een studiebureau'

Vandaag bespreekt het federaal parlement het regeerakkoord in de Kamer. N-VA zoekt er zich een houding als oppositiepartij, Kristof Calvo recht zijn rug nadat hij een ministerpost misliep.

'Het woord 'desgevallend' komt tien keer voor in het regeerakkoord, het woord 'onderzoeken' 55 keer en het woord 'evaluatie' maar liefst 61 keer', zegt Peter De Roover, fractievoorzitter van de N-VA. 'Dat terwijl het woord 'hervormen' in sociaal-economische zin maar één keer voorkomt. U leidt geen regering maar een studiebureau.'

De partij heeft er duidelijk voor gekozen te focussen op de vermeende onenigheid die heerst tussen de zeven partijen van de nieuwe regering-De Croo. Dat die bijna 500 dagen nodig hadden om de handen in elkaar te slaan, leidt volgens de N-VA tot vage formuleringen waar iedereen zich in kan vinden - zolang de echte beslissingen nog niet moeten vallen.

Ook de begroting is een makkelijke schietschijf voor de Vlaams-nationalisten. 'De vraag wie de rekening betaalt, daar maakt u een grote bocht omheen. De kleinere belastingen, zoals de digitaks, zullen de rekening niet vereffenen', zei De Roover. Hij gelooft niet dat het nieuw beleid mogelijk is zonder extra inkomsten uit nieuwe belastingen. 'Ik hou mijn hart vast hoe u dat gaat concretiseren. Kunt u garanderen dat de huurinkomsten bijvoorbeeld niet zullen worden belast? De Vlaming mag dat weten.'

De Roover hintte ook naar het risico op vechtfederalisme. Zo is hij blij dat de federale regering - net als de Vlaamse - van 80 procent werkzaamheidsgraad de ambitie maakt. Maar dat die pas tegen 2030 moet worden gerealiseerd, is volgens de N-VA het bewijs dat De Croo in de praktijk geen concrete hervormingen zal doorvoeren om dat doel te bereiken. 'Dat deze portefeuille in handen van een PS-minister zit, stemt ons niet hoopvol. Het doorkruist bovendien het beleid van de Vlaamse regering, die een jobbonus wil invoeren.' Het akkoord zou rood-groen zijn, zonder trofeeën voor de Vlaamse coalitiepartijen CD&V en Open VLD.

'Elk nadeel heb zijn voordeel'

Na De Roover was het opvallend genoeg Kristof Calvo die het woord nam, als fractievoorzitter van de groenen. Alle ogen zijn vandaag op hem gericht, nadat partijvoorzitter Meyrem Almaci niet hem, maar Petra De Sutter minister maakte. De ruzie tussem Calvo en Almaci was al langer publiek geheim en lijkt met de demarche tot een culminatiepunt te komen. Toch rechtte Cavo zijn rug en sprak zijn vertrouwen in de regering uit zonder rancune.

'Het is geen geheim dat het niet mijn grootste ambitie was om vandaag hier te staan', stak hij van wal. 'Maar ik zou Johan Cruyff willen citeren: elk nadeel heb zijn voordeel.' Ook later hintte hij op de situatie toen Kamervoorzitter Patrick Dewael - die binnenkort wordt opgevolgd door PS'ster Eliane Tillieux - hem even onderbrak. 'Ik ben gedisciplineerd. Als een voorzitter spreekt, dan luister ik', grapte Calvo, wat hem een applausje opleverde.

Calvo verdedigde het akkoord. Hij prees de aanstelling van een coronacommissaris, de kernuitstap en meer burgerparticipatie. Ook op vlak van asiel en migratie is er volgens hem sprake van een trendbreuk. 'We ruilen de stoere verklaringen in voor menselijkheid', aldus Calvo. Dat leidde tot een vraag van N-VA'er Theo Francken, voormalig staatssecretaris van Asiel en Migratie en bekend om zijn directe stijl. 'Is de nadruk op meer terugkeer dan zo humaan?', vroeg Francken, zelf een groot voorstander van uitzetting van wie illegaal in het land verblijft.

'Hoe moeilijk dat ook is: terugkeerbeleid maakt evident deel uit van een evenwichtige migratiepolitiek', counterde Calvo. Met de vraag of de regering ook werk zou maken van woonstbetredingen - de vage formulering erover in het regeerakkoord laat een opening om dit in te voeren in het kader van een 'efficiënt terugkeerbeleid van wie manifest tegenwerkt' - raakte Francken een andere gevoelige snaar. 'Had erin gestaan dat het de bedoeling is om voor dat wetsontwerp te stemmen, dan had u dat wel als zodanig in het akkoord gelezen', repliceerde Calvo.