N-VA beschuldigt Open VLD ervan Eternit hand boven het hoofd te houden

Langere verjaring

Volgens N-VA was het de bedoeling om dat wetsvoorstel woensdag te stemmen in de Commissie Sociale Zaken in de Kamer, maar lukte dat niet omdat de regeringspartijen Open Vld, MR en CD&V de Commissie met opzet verlieten zodat er geen quorum meer was. Om wetsvoorstellen of -ontwerpen te kunnen stemmen, moet de meerderheid van de leden van die Commissie aanwezig zijn.