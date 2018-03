N-VA dwarsboomt planning van premier

Eerst een akkoord over de probleemdossiers zoals de zware beroepen en pas daarna onderhandelen over de begroting. Dat was het plan van premier Charles Michel (MR). Maar dat was zonder de N-VA gerekend.

De premier had een strategie in gedachten. Hij wilde een akkoord over een reeks ‘probleemdossiers’ vóór zijn regering de begrotingsgesprekken aanvat. Maandagavond hoopte Michel een deal te bereiken over het Energiepact, de zware beroepen en de invoering van een mobiliteitsbudget. Met dat pakket wilde hij zich profileren als de grote hervormer.

Maar dat bleek ijdele hoop. Michel zag zich genoodzaakt de geplande vergadering van het kernkabinet van maandag te annuleren omdat de N-VA op de rem ging staan. De partij vindt dat de vakministers voor het Energiepact en voor de zware beroepen hun huiswerk opnieuw moeten maken. Nu is er te weinig rekenwerk beschikbaar, luidt het.

Begroting

Het gevolg is dat Michels plan om de onderhandelingen over de hervormingen te scheiden van de begrotingsgesprekken mislukt is. Vandaag levert het monitoringcomité, de groep topambtenaren die de begroting opvolgt, een rapport af over de toestand van de begroting. Dat zal vrij snel aanleiding geven tot discussies over wie zijn geplande besparingen heeft uitgevoerd en over wie extra geld vraagt. De premier krijgt het daardoor moeilijker om tot een akkoord over de probleemdossiers te komen.

Maar niet het ‘gebrekkige rekenwerk’ is het probleem. De echte reden voor het uitblijven van een akkoord is dat de N-VA in een moeilijke positie zit. Tussen alle hervormingen die op tafel liggen zit niet echt een trofee voor de Vlaams-nationalisten. De invoering van een mobiliteitsbudget is een stokpaardje van CD&V. Open VLD dringt aan op een Energiepact. En een akkoord over de zware beroepen kunnen de MR en pensioenminister Daniël Baqcuelaine op hun hoed steken.

Bij de begrotingsbesprekingen kan de N-VA wel haar slag slaan. Zo is bekend dat staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) 100 miljoen euro extra wil voor de opvang van asielzoekers. En ongetwijfeld heeft de N-VA nog voorstellen achter de hand waar ze mee kan scoren.

Arco

Het ziet er dus naar uit dat de premier, net als bij het Zomerakkoord, zal worden verplicht alles in één grote pot te gooien en een groot Lenteakkoord te sluiten. Ook een regeling voor de 800.000 Arcocoöperanten zal daar deel van uitmaken, iets waar CD&V heel hard op aanstuurt.

Eind deze week doet de premier een nieuwe poging om een akkoord te smeden. Het liefst wil hij voor Pasen een deal over de probleemdossiers en over de begroting. Dat zal dan het laatste grote akkoord zijn voor de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen in september echt losbarst.