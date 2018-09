N-VA en Open VLD sluiten hoofdstuk Arco af

De Wever liet dat zondag blijken op de familiedag van de N-VA in Plopsaland. 'Ik ben zelf een Arco-spaarder, dus ik kan er mij wel iets bij voorstellen', vertelde hij aan de openbare omroep. 'Mensen hebben daar dikwijls een appeltje voor de dorst opzijgezet. Maar ik denk dat we eerlijk moeten zijn tegen die mensen, en dat het moment komt dat de CD&V en de christelijke beweging zullen moeten toegeven dat men die mensen echt heeft belogen en dat het geld weg is.'

Volgens de N-VA-voorzitter is dat dan ook de enige waarheid over Arco. 'Dat voor ons blijven uitduwen heeft geen enkele zin. We hebben een regeerakkoord, we gingen een oplossing zoeken. Ik ga dat loyaal uitvoeren, begrijp me niet verkeerd. Maar elke keer opnieuw blijkt dat we daar niet toe komen en dat het juridisch waarschijnlijk ook niet kan. En dat Europa elke keer opnieuw neen zal zeggen. Stop met die mensen hun lijden te rekken. Wees gewoon eens en eerlijk vertel dat de christelijke beweging het geld in rook heeft doen opgaan.'