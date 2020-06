N-VA en PS clashen over relance

De N-VA en de PS, de twee partijen waarnaar gekeken wordt voor de vorming van een volgende regering, zijn in een polemiek beland over de relance.

De publieke woordenwisseling begon afgelopen weekend toen PS-voorzitter Paul Magnette tijdens de superkern van de tien partijen die de regeringsvolmachten steunen een voorstel voor een relanceplan van 37 miljard euro neerlegde. Onder meer econoom Paul De Grauwe noemde dat toen al 'surrealistisch'.

Bij de N-VA reageerde voormalig minister van Financiën Johan Van Overtveldt. In een opiniestuk in deze krant noemde hij het plan van Magnette 'niet ernstig'. Volgens hem is het bedrag onbetaalbaar hoog en ligt de nadruk te eenzijdig op de koopkracht van de gezinnen, en niet op de slagkracht van de bedrijven, de versoepeling van de arbeidsmarkt en de internationale concurrentiekracht.

Magnette reageerde via een opiniestuk in De Tijd, waarin hij Van Overtveldt verwijt een karikatuur te maken van het PS-herstelplan. Volgens Magnette heeft de ervaring van de regering-Michel I bewezen dat haar recepten niet werken. 'De taxshift kostte niet alleen bakken geld', schrijft Magnette, 'hij benaderde in de verste verten de vooropgestelde doelen niet.' De PS-voorzitter zegt dat hij geen lessen te krijgen heeft van een minister van Financiën die de begroting 'opzadelde met een gat van om en bij 12 miljard euro'.

Privésector

Van Overtveldt reageert nu daarop. Hij zegt dat de taxshift van de regering-Michel bijdroeg tot de creatie van 200.000 extra jobs. Hij zet dat af tegen regeringen met de PS en zonder de N-VA, waar er 'geen enkele netto-jobcreatie was in de privésector'. Hij vindt ook dat Magnette de begrotingscijfers overdrijft, omdat het gat in de begroting bij het aantreden van de regering-Michel 14 miljard euro bedroeg en eind 2018 bij de val van de regering naar 4 miljard euro was geslonken.

'Die ongefundeerde kritiek is een gemiste kans om vooruit te denken', zegt Van Overtveldt, 'en de PS-voorstellen voor een sociaal-economisch herstel toe te lichten en te onderbouwen.' 'Ik vind het bijzonder zorgwekkend dat de concurrentiepositie van onze kleine open economie in de plannen van de PS op geen enkele manier aan bod komt.'