N-VA en PS houden geheime top over formatie

De informateurs Johan Vande Lanotte en Didier Reynders zaten gisteren in alle stilte samen met de N-VA en de PS. Ze zoeken uit hoe de federale formatie eindelijk kan worden opgestart.

De Vlaamse regeringsonderhandelingen zijn rond, waardoor de tijd eindelijk rijp is om aan de federale formatie te beginnen. Sinds de verkiezingen zijn de informateurs Johan Vande Lanotte (sp.a) en Didier Reynders (MR) bezig het terrein te effenen voor de onderhandelingen over een federale regering, waarbij de PS- en de N-VA-top met elkaar in contact zijn gebracht. Er vonden al verschillende geheime ontmoetingen plaats om uit te zoeken hoe de formatie in een stroomversnelling kan worden gebracht.

De informateurs leveren volgende week hun eindrapport af, waarna het erop zit voor Vande Lanotte, die mensenrechtenadvocaat wordt, en Reynders, die commissaris voor Justitie in de Europese Commissie wordt. Gisteravond was er ultiem topoverleg tussen de informateurs, de N-VA-kopstukken Bart De Wever en Theo Francken en de PS-boegbeelden Elio Di Rupo en Paul Magnette over hoe het nu verder moet, vernam De Tijd.

Stuurt het paleis de N-VA en de PS samen in het veld, of eerst alleen de N-VA?

Een scenario is dat koning Filip de N-VA en de PS samen het veld instuurt, zodat ze het gesprek met elkaar moeten aangaan. Daarmee zou het signaal worden gegeven dat het nu vooruit moet gaan, dat er wel degelijk een sense of urgency is.

Er is ook een scenario dat eerst de N-VA vooruit wordt gestuurd, om zelf het terrein af te tasten. N-VA-voorzitter Bart De Wever gaf in de marge van de persvoorstelling van het Vlaams regeerakkoord te kennen dat hij nu eerst wil weten of het de PS menens is, voor hij het een kans geeft. ‘Of hebben ze paars-groen in hun gedachten?’

Magnette

De voorzittersverkiezingen bij de PS lopen nog tot eind oktober. Dat maakt het voor Paul Magnette, de enige kandidaat-voorzitter, niet gemakkelijk om al samen met De Wever op het terrein te komen. Temeer omdat de N-VA duidelijk heeft gemaakt dat ze het communautaire niet opnieuw in de diepvries wil steken, zelfs al is beslist dat het Vlaams Parlement de komende legislatuur een ‘grondige reflectie moet opstarten over de gewenste staatsinrichting’.

Maar volgens De Wever zegt die reflectie van het Vlaams Parlement ‘niets over wat hier en nu op het federale niveau staat te gebeuren’. ‘De PS moet er niet van dromen dat ik geen communautaire eisen heb bij de federale regeringsvorming’, zei De Wever. Het is zowat de enige lijn die in de N-VA is vastgelegd met het oog op de federale onderhandelingen.

Het zou dus best kunnen dat de N-VA het terrein mag verkennen of dat een tweederdemeerderheid kan worden gevonden voor zo’n communautaire ronde, en dat de PS pas daarna op het toneel komt. Tegen dan is het november, en zit Magnette op de troon in de Keizerslaan, waar het partijhoofdkwartier ligt. Hij kan dan de vraag stellen of het de N-VA menens is om een paars-geel verhaal te schrijven, zonder dat nog communautaire aspiraties op tafel komen.