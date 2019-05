N-VA en PS zetten elkaar klem

De PS en de N-VA - de grootste partijen aan weerszijden van de taalgrens - hebben een compleet andere visie op de vorming van een federale regering.

N-VA-voorzitter Bart De Wever gaat vandaag van start met gesprekken over de vorming van een Vlaamse regering. Intussen is de koning begonnen met consultaties voor de vorming van een federale regering, maar dat belooft aartsmoeilijk te worden. De N-VA heeft als grootste partij in Vlaanderen een compleet andere visie op de federale regeringsvorming dan de PS, de grootste in Wallonië.

De Wever maakte gisteren duidelijk dat hij enkel bereid is federale onderhandelingen te voeren als er gepraat kan worden over confederalisme. Dat betekent dat de Vlamingen en Walen afspraken maken over wat ze nog samen verder doen. ‘Wallonië kiest extreemlinks tot links, terwijl Vlaanderen compleet de andere kant opgaat. Als je nu niet beseft dat confederalisme de enige redding is, dan zul je het nooit zien. Ook voor links in Wallonië is dat een oplossing, ik snap niet waarom ze die niet willen grijpen.’

Vlaamse minderheid

PS-voorzitter Elio Di Rupo, die de onderhandelingen over de vorming van een Waalse regering zal leiden, loopt daar evenwel niet warm voor. Hij mikt op een regering van socialisten, groenen, liberalen en christendemocraten, zonder de N-VA. Zo’n coalitie heeft federaal een meerderheid, maar niet aan Vlaamse kant. Voor Di Rupo is dat geen beletsel. Hij hoopt dat ‘de vier partijen Groen, CD&V, sp.a en Open VLD de politieke wil hebben om in een regering te stappen zonder meerderheid aan Vlaamse kant’, liet hij gisteren verstaan op de Franstalige zender RTBF. Dat ligt evenwel moeilijk in Vlaanderen. De Wever heeft al laten verstaan dat hij het een ‘majeur probleem’ zou vinden mochten Vlaamse partijen in een federale regering stappen zonder Vlaamse meerderheid.