N-VA en PS zien al ‘Dewael-coalitie'

De PS en de N-VA zien in de verkiezing van Patrick Dewael tot Kamervoorzitter de voorbode van een regering zonder Vlaams-nationalisten.

De verkiezing van de voorzitter van de Kamer is donderdag uitgedraaid op een stemming waarbij de N-VA en het Vlaams Belang tegenover de rest van het halfrond stonden. Daarbij haalde Patrick Dewael (Open VLD) het van Valerie Van Peel (N-VA).

Zowel de N-VA als de PS ziet daarin een teken dat de eerste stap is gezet naar een regering zonder de N-VA. ‘Naar een Dewael-coalitie op federaal niveau met de partijen die willen regeren?’, tweette PS-boegbeeld Paul Magnette gisteren.

Sander Loones (N-VA) noemde het opmerkelijk dat CD&V de N-VA-kandidaat in de Kamer donderdag niet steunde. ‘Voor honing danst de beer’, tweette zijn partijgenote Zuhal Demir.

Manoeuvres

Aan de stemming gingen manoeuvres vooraf. Dewael was tot donderdagmiddag officieel geen kandidaat. Tinne Van der Straeten (Groen), Servais Verherstraeten (CD&V) en Valerie Van Peel waren dat wel. Ook werd er rekening mee gehouden dat de PS’er André Flahaut zich nog kandidaat zou stellen.

Dat laatste gebeurde niet en in de loop van de voormiddag trokken ook Van der Straeten en Verherstraeten zich terug, waarna de groenen en de christendemocraten openlijk Dewael steunden. Dewael kreeg in de eerste ronde meteen 101 stemmen achter zich, tegenover 41 voor Van Peel. De N-VA en het Vlaams Belang hebben samen 43 stemmen.

De ceremoniële zichtbaarheid van het Vlaams Belang - en het vermijden ervan - speelden dan ook een rol bij de voorzittersverkiezing. Eerder deze maand had Dewael al het respect van de Franstaligen verdiend toen hij vermeed dat de Vlaams Belang’er Dries Van Langenhove naast hem zou staan bij de openingszitting.

Ook bij de stemming donderdag was de gedachte aan het Vlaams Belang niet ver weg. Door Dewael tot voorzitter aan te stellen wordt vermeden dat het Vlaams Belang een van de drie ondervoorzitters levert. Die komen uit de drie grootste fracties - de N-VA, de PS en de groenen - tenzij een van die groepen al de voorzitter zou leveren. In dat laatste geval had de vierde fractie - het Belang - een ondervoorzitter mogen leveren.