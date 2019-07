N-VA en VB hebben probleem met geld voor asielopvang in noodbudget

De N-VA is dinsdagnamiddag niet van plan in te stemmen met het ontwerp van noodbegroting dat de ontslagnemende regering heeft voorbereid, omdat er extra geld naar asielopvang gaat. Ook het Vlaams Belang wil dat niet.

De bespreking van het noodbudget voor de federale regering, de zogenaamde voorlopige twaalfden, dreigt dinsdag uit te draaien op een debat over het asielbeleid van de ontslagnemende regering.

Francken heeft bewezen dat een ander asielbeleid met striktere quota mogelijk is, waardoor meer op de centen kan worden gelet.

Volgens de N-VA wordt in het noodbudget 40 miljoen euro extra uitgetrokken voor asielopvang. Minister van Asiel en Migratie Maggie De Block (Open VLD) heeft dat gevraagd om dringende uitgaven te kunnen doen.

Haar voorganger op dat departement, Theo Francken (N-VA), wil dat geld er weer uit. Francken is in de Kamer lid van de commissie voor Financiën en Begroting, samen met zijn partijgenoten Jan Jambon, Peter De Roover en Sander Loones.

'Laks beleid'

Die laatste legde op Radio 1 dinsdagochtend uit dat het voor de N-VA niet kan dat er geld gaat naar 'een lakser migratiebeleid'. Volgens hem heeft Francken bewezen dat een ander asielbeleid met striktere quota mogelijk is, waardoor meer op de centen kan worden gelet.

Dat de Raad van State dat beleid onwettig vond, is volgens Loones geen probleem. 'In de politiek kan je het been stijf houden', vindt hij. Ook het Vlaams Belang heeft problemen met het geld voor asielopvang.