N-VA gelooft IMF, Planbureau en Nationale Bank niet

N-VA-fractieleider Peter De Roover gelooft dat het begrotingstekort volgend jaar zakt tot 0,6 procent. Hij gaat daarmee in tegen het IMF, het Planbureau en de Nationale Bank.

‘Sinds het begin van de legislatuur hebben we het tekort meer dan drie keer kleiner gemaakt: van -2,2 procent in 2014 naar -0,6 procent in 2019’, zei premier Charles Michel maandag in zijn beleidsverklaring.

Michel heeft het over de evolutie van het structureel tekort, het tekort zonder eenmalige ingrepen en de impact van de conjunctuur. Hij heeft het ook over het tekort van de federale overheid, zonder rekening te houden met eventuele tekorten van de deelstaten.

Schril contrast

Het cijfer staat evenwel in schril contrast met wat het Internationaal Monetair Fonds voorspelt. Het IMF gaat uit van een structureel tekort van 1,8 procent volgend jaar of zo’n 8 miljard euro, vijf miljard euro meer dan de 0,6 procent van de regering.

Het cijfer van het IMF ligt in lijn met wat het Planbureau – in september - en de Nationale Bank – in juni – naar voor schoof. Zij hadden het dan wel over het echte begrotingstekort van België, inclusief de deelstaten. Hiervoor mikt de regering op een tekort van 0,7 procent.

Eerder deze week zei CD&V-Kamerlid Eric Van Rompuy dat hij eerder het IMF, het Planbureau en de Nationale Bank gelooft dan de regering. ‘In 2019 zal de begroting eindigen met een tekort van 1,8 procent of bijna 8 miljard euro’, verklaarde hij voor de camera’s van Villa Politica.

Zomerakkoord als wondermiddel

Peter De Roover, fractieleider voor de N-VA, is het daar evenwel niet mee eens. Volgens hem is het in het verleden al vaak gebeurd dat bepaalde instellingen te pessimistisch waren. ‘Achteraf bleek dat de echte cijfers in de buurt van onze projectie lagen',verklaarde hij in Villa Politica.

Volgens De Roover zijn de cijfers van de drie instellingen minder goed omdat ‘ze nog geen rekening hebben gehouden met de maatregelen uit het zomerakkoord’. Dat klopt voor de Nationale Bank, want haar voorspelling dateert van juni, voor het zomerakkoord. En het IMF en het Planbureau zullen niet met alles van het zomerakkoord hebben rekening gehouden, simpelweg omdat nog veel onduidelijk is. Zo moet de arbeidsdeal nog uitgewerkt worden, zowat de enige maatregel uit de begroting 2019 die geld moet opbrengen. De regering gaat ervan uit dat die arbeidsdeal ruim 500 miljoen euro opbrengt, omdat er meer mensen aan het werk zullen worden gezet.

In totaal nam de regering in de zomer voor 2,5 miljard euro maatregelen voor de begroting 2019. Stel dat die allemaal worden gerealiseerd – wat zo goed als onmogelijk is gezien de onzekerheid over de maatregelen – dan komt de regering nog maar aan een tekort van 1,2 procent in plaats van 0,6 procent.