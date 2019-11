N-VA gelooft niet meer in paars-geel

De kans dat in de huidige omstandigheden een paars-gele regering met de N-VA en de PS tot stand komt, is bijzonder klein. ‘Er gaapt een grand canyon tussen de N-VA en de PS’, zegt Geert Bourgeois in een interview met De Tijd.

‘Zeg nooit nooit, maar op sociaal-economisch vlak gaapt er een grand canyon tussen de N-VA en de PS’, zegt Europees Parlementslid en voormalig Vlaams minister-president Geert Bourgeois (N-VA). Als preformateur probeerde hij samen met het PS-kopstuk Rudy Demotte de twee partijen dichter bij elkaar te brengen, maar beiden zagen in dat zoiets niet zou lukken. Daarom vroegen ze koning Filip maandag uit hun functie ontheven te worden.

‘De PS wil niet meegaan in de flexibilisering van de arbeidsmarkt, de beperking van de werkloosheid in de tijd of de afschaffing van het brugpensioen. Maar ze wil de uitgaven wel nog eens met 8 miljard euro verhogen en dat opvangen met hogere belastingen. Dat gaat niet’, zegt Bourgeois. Op communautair vlak is enige toenadering mogelijk, maar daar lag de MR dwars. ‘Die partij wil daarop niets toegeven en zet daarmee de PS onder druk.’

Magnette zegt dat hij een werkbaar alternatief achter de hand heeft. Als dat zo is, gaan we in de oppositie. Dat is de democratie. Geert Bourgeois N-VA-kopstuk en oud-preformateur

Koning Filip benoemde Paul Magnette afgelopen week tot informateur. De PS-voorzitter gaat met alle partijen praten, maar het is bekend dat zijn voorkeur ligt bij een paars-groene regering. ‘Magnette was zeer affirmatief dat hij een werkbaar alternatief achter de hand heeft. Als dat zo is, gaan we in de oppositie. Geen probleem, dat is de democratie’, stelt Bourgeois.

Hij wijst op de keuze waarvoor Open VLD en CD&V staan. Het akkoord van een van de twee volstaat om een regering te vormen, zij het een met een Vlaamse minderheid. ‘Er ligt een enorme verantwoordelijkheid bij hen’, zegt de vader van de N-VA. Bij de liberalen gaan er met de Gentse burgemeester Mathias De Clercq stemmen op om in een paars-groene regering te stappen. Voorzitster Gwendolyn Rutten houdt het erbij dat paars-geel ‘moeilijk’ is en paars-groen ‘moeilijker’.

CD&V-vicepremier Koen Geens maakte eerder al duidelijk dat zijn partij enkel paars-geel wil. Na afloop van de ministerraad poneerde hij gisteren dat ‘de kaarten herverdeeld zijn’, maar dat ‘we het gewoon zijn bij onze mening te blijven’.

Een doorbraak over de vorming van een nieuwe federale regering is, na een formatie die al 167 dagen aansleept en bijna een jaar na de val van de regering-Michel, nog niet in zicht.