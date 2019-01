N-VA 'geschokt' door mensensmokkel Mechels gemeenteraadslid

Het parket heeft het over een onderzoek naar mensensmokkel, criminele organisatie, passieve omkoping en afpersing, dat wordt gevoerd door de federale gerechtelijke politie. De verdachte heeft een belangrijke positie in de Assyrische gemeenschap en zou 'een cruciale rol spelen in de wijze waarop humanitaire visa in het kader van de zogenaamde humanitaire corridor voor christenen in Syrië en Irak worden toegekend'.