N-VA legt bal in kamp Reynders in zaak-Chovanec

'Ik moet toch zeggen dat ook ik me alle details van de gesprekken die ik en mijn kabinet tweeënhalf jaar geleden hebben gevoerd niet meer herinner of weer kan oprakelen. Jan Jambon wordt verweten dat hij zich niet herinnert dat er op zijn kabinet een gesprek heeft plaatsgevonden met een ambassadeur, terwijl diegenen die een fysiek gesprek hebben gehad met de ambassadeur, andere ministers, niet wordt verweten niet aan de alarmbel te hebben getrokken.'

Ben Weyts vindt dat zijn partijgenoot en minister-president Jan Jambon niets te verwijten valt bij het overlijden van de Slovaak Jozef Chovanec door politiegeweld in 2018. In een adem verwijst Weyts duidelijk naar toenmalig minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders (MR), intussen eurocommissaris.

Huidig minister van Buitenlandse Zaken Philippe Goffin gaf daar gedetailleerde info over vrij. Daarna konden de ministers Pieter De Crem (CD&V) en Koen Geens (CD&V) niet anders dan in het parlement melden dat het kabinet-Jambon op de hoogte was.

Politiecel

De zaak dateert van Jambons periode als federaal minister van Binnenlandse Zaken. Hij ligt onder vuur in een ophefmakende zaak over het overlijden van Chovanec in een politiecel op de luchthaven van Charleroi in 2018. Waar Jambon aanvankelijk volhield dat hij van niets wist, moest hij zijn verhaal gaandeweg bijstellen. De minister-president gaf intussen toe dat er wel degelijk contacten waren tussen zijn kabinet en de Slovaakse ambassade, maar dat hij nooit zelf het dossier van dichtbij opvolgde. Op het moment van de contacten zat hij in het buitenland, klinkt het.