N-VA-machine voert forcing voor Australisch model

Zowel voorzitter Bart De Wever als migratieboegbeeld Theo Francken blijft bij de N-VA op het gaspedaal duwen voor een radicale ommezwaai in het Europese migratiebeleid.

‘De eilanden waar Australië illegale bootvluchtelingen plaatst, lopen leeg omdat er geen boten meer komen. Voor de Australische kust vallen nul verdrinkingsdoden, in de Middellandse Zee honderden per jaar.'

'Als we morgen de grens sluiten en iedereen die illegaal binnenkomt naar Noord-Afrika terugbrengen, gaan we ook vreselijke dingen zien. Maar dat is de korte pijn. Niemand zal nog 10.000 dollar geven aan mensensmokkelaars om uiteindelijk in een kamp in Tunesië te eindigen.’

N-VA-voorzitter Bart De Wever voert in een interview met het weekblad Humo een nieuw offensief voor de invoering van een Europese variant op het Australische migratiemodel. Hij ziet er de enige oplossing in om uit de Europese migratiecrisis te raken en de stroom migranten uit vooral zwart Afrika te stoppen.

Pushbacks

Australië ontneemt mensen die met bootjes vanuit Zuidoost-Azië zijn kust proberen te bereiken elk recht ooit een vluchtelingenstatus te krijgen. Wie dat toch probeert, wordt teruggestuurd - pushbacks - of vastgezet in kampen op eilanden van Papoea-Nieuw-Guinea en op de eilandstaat Nauru. Australië toont zich internationaal wel een van de meest genereuze afnemers van vluchtelingen uit kampen van de Verenigde Naties. Vorig jaar nam het land 24.000 mensen op.

Een eerder pleidooi van De Wever voor het Australische model botste vorige week op kritiek. Hij beweerde op de VRT dat de kampen op de eilanden ten noorden van Australië leeg zijn omdat niemand zich nog aan de overtocht waagt.

Dat kwam hem op een factcheck te staan, waarin dat werd tegengesproken. Er is in rapporten van de VN en Amnesty International ook sprake van schrijnende toestanden in de gesloten centra. Waarop De Wever een rechtzetting van de rechtzetting op de N-VA-website plaatste. Een staafdiagram moet aantonen dat de detentie van migranten fors terugloopt.

Detentiecentrum

De Australische overheid meldt officieel dat in het detentiecentrum op Nauru 173 mensen zitten. In 2014 waren dat er nog 1.233. Mensenrechtenorganisaties merken wel op dat zich buiten het kamp nog honderden migranten ophouden.

De centra op Manus Island, een onderdeel van Papoea-Nieuw-Guinea, zijn eind vorig jaar op bevel van het Australische gerecht gesloten. Volgens Amnesty zijn er nog ongeveer 580 migranten. De VN hebben het over 1.300 mensen voor Nauru en Papoea-Nieuw-Guinea samen.

Bij de discussie over 1.300 migranten in Australië wordt wel over het hoofd gezien dat Europa nu al ‘Australische toestanden’ kent.

Australië had in principe een deal met de VS om minstens een deel van de kandidaat-vluchtelingen over te nemen, maar president Donald Trump besloot dat akkoord terug te draaien. Hoe het verder moet, is onduidelijk.

Bij de discussie over 1.300 migranten in Australië wordt wel over het hoofd gezien dat Europa nu al ‘Australische toestanden’ kent. Mensen blijven niet alleen verdrinken, er is de steeds luidere kritiek van mensenrechtenorganisaties op de intussen 20.000 mensen die in erbarmelijke omstandigheden verblijven in overbevolkte centra op de Griekse eilanden. Die hotspots, bedoeld voor de registratie en identificatie van echte asielzoekers, zijn voorzien op ruim 6.000 mensen. Ook in Italië zijn er hotspots.

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) komt vrijdag met een nieuw boek. Daarin doet hij de oorzaken van en oplossingen voor de migratiecrisis uit de doeken. De voorbije maanden verklaarde hij op het Europese politieke toneel en tegenover internationale media openlijk dat Europa het Australische model moet kopiëren.

'Francken faalt'

Niet toevallig kwam Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken drie dagen voor Franckens boek met een eigen publicatie. ‘Francken faalt’ is een frontale aanval op het ‘geen daden- maar woordenbeleid van Francken’, maar is tegelijk een uitgestoken hand om ‘samen de grenzen te sluiten’.

Francken bedankte - net als De Wever in Humo - feestelijk. Hij verwees naar een Facebook-bericht van Vlaams Belang-politicus Filip De Man, die ‘racistische onzin uitspuwde over Franckens Belgisch-Congolese kabinetsmedewerker Laurent Mutambayi’. Francken: ‘Dat ze hun eigen nest opkuisen.’