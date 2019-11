'N-VA ontloopt haar verantwoordelijkheid'

Open VLD-kopstuk Bart Somers betreurt dat de N-VA 'haar verantwoordelijkheid niet opneemt' om tot een federale regering toe te treden. 'Zelfs een blinde zit dat ze federaal voor de oppositie kiezen', zei Somers in het middagnieuws op VTM.

Zes maanden na de verkiezingen en bijna een jaar na de val van de regering-Michel lijkt er helemaal nog geen uitzicht op een nieuwe federale regering. Informateur Paul Magnette (PS) wordt morgen bij de koning verwacht, maar veel zal hij niet kunnen vertellen. Want vooruitgang is er amper geboekt.

Magnette hoopt dat hij vroeg of laat Open VLD kan losweken van N-VA en een paars-groene regering kan vormen. Maar Somers liet vanmiddag verstaan dat dat vooralsnog geen piste is. 'We hebben altijd gezegd dat de twee grootste partijen - de N-VA en de PS - moeten deeluitmaken van een volgende federale regering', aldus Somers.