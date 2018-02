N-VA schiet Brusselse vraag nieuwe vliegroutes af

De politieke spanning over het lawaai rond de luchthaven van Zavemtem loopt dinsdag opnieuw op. Brussels minister van Leefmilieu Céline Fremault (cdH) vraagt dat de routes worden herbekeken, maar Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts ((N-VA) schiet dat in scherpe woorden af.

'Het Ardennenoffensief is mevrouw Fremault en haar partij wellicht niet onbekend', zegt Weyts, verwijzend naar Bastenaken, de woonplaats van cdH-voorzitter Benoît Lutgen. 'Het Vlaamse antwoord op haar ultimatum is gelijkluidend aan het antwoord van generaal McAuliffe op het toenmalige Duitse ultimatum: Nuts! '

Geluidsoverlast

Fremault heeft federaal minister van Mobiliteit François Bellot (MR) de resultaten bezorgd van een studie van de Brusselse universiteit ULB over de vliegroutes. Omdat daaruit moet blijken dat tussen 6 en 7 uur 's ochtends 75 procent van de vluchten boven de Brusselse Kanaalroute in overtreding is, eist ze dat Bellot meteen de aanpassingen doorvoert die in de studie worden voorgesteld.