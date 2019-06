N-VA schuift Valerie Van Peel naar voor als kamervoorzitter

Van Peel verdedigt haar kandidatuur in De Standaard. 'Waarom de partij aan mij denkt? Omdat ik niet op mijn mond ben gevallen, vermoed ik. En ook omdat ik die boîte eens open wil gooien. Het is hoog tijd om eens kritisch naar onze eigen werking te kijken.'

Intussen stelt de N-VA Van Peel voor als Kamervoorzitter. Volgens Van Peel is dat 'logisch' omdat de N-VA de grootste fractie in de Kamer is. De N-VA leverde met Siegfried Bracke de Kamervoorzitter in de vorige regeerperiode, maar die geraakte niet meer verkozen.