N-VA stuurt jonge jurist Willem Verrijdt naar Grondwettelijk Hof

De N-VA steunt de kandidatuur van Willem Verrijdt, referendaris (hoofdambtenaar) bij het Grondwettelijk Hof, om rechter Riet Leysen op te volgen bij het Grondwettelijk Hof. Dat bevestigt senator Karl Vanlouwe (N-VA) aan De Tijd.

Nog voor de Franstalige liberalen Jean-Luc Crucke als rechter bij het Grondwettelijk Hof kunnen benoemen, is het eerst aan de N-VA om een opvolger aan te duiden voor Riet Leysen, die in 2014 op voordracht van de N-VA rechter bij het Grondwettelijk Hof werd. Op 14 maart wordt ze 'in ruste gesteld'. In mensentaal: ze gaat met pensioen.

In deze benoemingsronde moet de N-VA een jurist naar voren schuiven, en dus geen politicus, zoals later wel het geval is voor de MR. De Franstalige liberalen moeten de oud-politicus Jean-Paul Moerman bij het Grondwettelijk Hof vervangen, als die op 14 augustus op zijn 70ste met pensioen gaat.

Schermvullende weergave Willem Verrijdt.

De N-VA steunt de kandidatuur van Willem Verrijdt, die als referendaris van het Grondwettelijk Hof nog voor voormalig rechter André Alen heeft gewerkt, omdat hij juridisch bijzonder beslagen op het ijs komt, benadrukt Vanlouwe. 'Bovendien is hij perfect tweetalig', aldus nog Vanlouwe.

Minimumleeftijd

Verrijdt is pas vorig jaar 40 jaar geworden, wat de minimumleeftijd is om rechter te kunnen worden bij het Grondwettelijk Hof. Door voor een zeer jonge kandidaat te kiezen, verzekert de N-VA zich voor een lange periode van een 'mannetje' in het Grondwettelijk Hof, waar men pas op 70 jaar met pensioen moet.