N-VA-toppers geven paars-geel geen schijn van kans

Het lijkt er op dat het niet de bedoeling van de N-VA is om in een federale regering te stappen met de PS. Dat blijkt uit uitspraken van kopstukkken Peter De Roover en Theo Francken tijdens militantenbijeenkomsten waarover De Standaard bericht.

Afgelopen weken deed Theo Francken alle moeite van de wereld om zich van zijn constructiefste kant te laten zien. Tot tweemaal toe zei hij dat een deal met de PS mogelijk is. Via een trade off tussen een hard migratiebleid en een nieuw sociaal contract moet een paars-gele regering kunnen gevormd worden, maakte hij duidelijk.

Meteen rees de vraag of het Francken menens was of het maar schijn was. Uit uitspraken op bijeenkomsten in West-Vlaanderen waar De Roover en Francken de militanten toespraken valt af te leiden dat ze er toch niet veel voor voelen om met de PS in zee te gaan.

'Ik ben geen visionair, maar ik speel wel mee in het politieke spel. Laat ons zeggen dat ik vandaag de Dominique Leroy van Roeselare ben, ik handel met voorkennis. Wel, gesteld dat u aandelen hebt gekocht van een paars-gele regering, dan zou ik ze verkopen, of ze bij uw Arco-aandelen leggen.'

De Roover vergeleek een coalitie met de PS met het 'in het gezicht spuwen' van de kiezer.

Vlaams Belang

Francken liet dan weer verstaan dat de communautaire eisen nog steeds hoog op de agenda staan. 'Het confederalisme is niet van tafel. We zullen dat blijven zeggen.' Van confederalisme wil de PS evenwel niets weten.