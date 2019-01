N-VA verbolgen over felicitaties Michel aan Tshisekedi

'Namens wie spreekt de premier trouwens?' De N-VA hekelt dat premier Charles Michel de nieuwe Congolese president Félix Tshisekedi heeft gefeliciteerd met diens benoeming.

Premier Charles Michel (MR) maakte de gelukwensen zaterdag in naam van zijn regering over, naar aanleiding van de eedaflegging van Tshisekedi eerder vorige week. 'De voorbije weken hebben de wil om verandering, transparantie en democratie getoond van het Congolese volk. Die wil valt niet te negeren', zei de premier. 'Door de twijfels over het verloop van het verkiezingsproces hopen we dat de komende weken vooruitgang mogelijk zal zijn op het pad van inclusiviteit, stabiliteit en ontwikkeling met het oog op het welzijn van de Congolese bevolking.'

Minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders (MR) liet maandag bij de start van de diplomatieke dagen in Brussel evenmin kritiek horen op de aanstelling van Tshisekedi, ook al was de oppositiekandidaat Martin Fayulu de vermoedelijke winnaar van de verkiezingen. Hij zou zowat 60 procent van de stemmen hebben gehaald. Fayulu riep de internationale gemeenschap dan ook op om Félix Tshisekedi niet te erkennen, nadat het Congolese grondwettelijk hof zijn beroep tegen de uitslag had verworpen.

De Belgische regering heeft, ondanks de twijfels over het verloop van de verkiezingen, nu toch de kaart van Tshisekedi getrokken. Reynders liet enkel weten dat hij van de nieuwe Congolese president verwacht dat hij gaat voor een echte verandering. Hij wees erop dat ook enkele Afrikaanse landen, die na de verkiezingen hun ongenoegen nog hadden geuit, inmiddels geplooid zijn naar de nieuwe realiteit in Kinshasa.

Opgezet spel

Gewezen coalitiepartner N-VA begrijpt niet dat Michel en de Belgische regering dit opgezet spel meespelen. 'Wereldwijd wordt de kunstgreep van het duo Kabila-Tshisekedi eerder koeltjes ontvangen: er is een bereidheid tot samenwerken, maar applaus is er zeker niet te horen', zegt N-VA-Kamerlid Peter Luykx.

Volgens Luykx kan België nochtans wel wat gewicht in de schaal werpen als het gaat over onze gewezen kolonie. 'De Belgische diplomatie klopt zich steeds op de borst dat er internationaal naar haar geluisterd wordt als het over Congo of de regio van de Grote Meren gaat. Met een zitje in de VN-Veiligheidsraad wil België die positie eens te meer uitspelen. Maar welk signaal geven we hier? Dat het voldoende is dat Kabila als gezicht van de natie verdwijnt om terug te keren naar de orde van de dag. De premier had gewoon akte moeten nemen van de benoeming, of had beter gezwegen', aldus Luykx.

De kritiek van de N-VA wordt gecounterd omdat N-VA-boegbeeld Theo Francken op 10 januari één van de eerste Belgische politici was die Tshisekedi op Twitter feliciteerde. 'Proficiat @fatshi13 met uw verkiezing tot president van het prachtige RDC', tweette hij. 'Ook zo blij voor onze @lmutambayi die er altijd in blijven geloven is. Verandering moet er nu komen.'