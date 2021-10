N-VA verlaat halfrond bij beleidsverklaring De Croo

'We spelen niet mee in dit spel'. Met die woorden verliet N-VA-fractieleider Peter De Roover met heel de N-VA-fractie de Kamer voor de beleidsverklaring van premier Alexander De Croo (Open VLD).

De Roover hekelde dat niet alle parlementsleden de beleidsverklaring in het halfrond konden volgen, maar nog meer dat de premier eerst de pers had ingelicht over het budgettaire akkoord, om pas nadien naar de Kamer te komen. Volgens De Roover getuigt dat van een minachting voor het parlement, het huis van de democratie. Heel de N-VA-fractie stapte op.

Ook Barbara Pas van het Vlaams Belang hekelde die minachting van de regering voor het parlement, maar de fractie van het Vlaams Belang bleef wel zitten.

Premier De Croo reageerde fel. Hij wees erop dat de vorige regering met de N-VA aan boord in 2016 op een zaterdag een begrotingsakkoord had bereikt en dat ook aan de pers voorstelde, alvorens met een algemene beleidsverklaring naar de Kamer te trekken. 'Uw geheugen is kort, mijnheer De Roover. Leg eens uit waarom het nu wel een schandaal voor de democratie is', aldus De Croo.

De Croo gaf nog mee dat de budgettaire tabel in primeur aan de Kamer is gegeven, en riep meteen ook op dat alle Kamerleden die tabel zouden krijgen. De Roover schoot kort nadien in Villa Politica terug, door er fijntjes op te wijzen dat de begrotingstabel al urenlang te vinden was op www.tijd.be.