N-VA verwijt ACV hypocrisie

De regeringspartij N-VA vindt dat de vakbond ACV alle geloofwaardigheid kwijt is nu blijkt dat ACV Metea miljoenen euro's investeerde via Luxemburg en Mauritius.

De christelijke vakbond ACV ligt woensdag onder vuur nadat De Tijd en Le Soir hebben onthuld dat ACV Metea, de grootste nationale industrievakbond, miljoenen investeert via Luxemburg en via het paradijselijke eiland Mauritius.

Volgens de vakbond gaat het om een positief verhaal en zijn de investeringen bedoeld om ontwikkelingssamenwerking en microfinanciering te ondersteunen. Het geld gaat onder meer naar boeren in Afrika, Latijns-Amerika en Azië. Dat dat in Luxemburg gebeurde, komt volgens de vakbond omdat het in eigen land niet kon.

De N-VA is daar niet van overtuigd. 'Het ACV is alle geloofwaardigheid kwijt in de discussie over eerlijke belastingen', klinkt het.